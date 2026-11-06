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El juez rechaza investigar a Zapatero por malversación como pedía Anticorrupción

El magistrado ha paralizado las inspecciones de Hacienda al expresidente y su familia.

José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo

José Luis Rodríguez Zapatero en una imagen de archivo Europa Press

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Alba Gutiérrez
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El juez de la Audiencia Nacional ha rechazado la petición de la Fiscalía Anticorrupción de investigar a Zapatero por un delito de malversación de caudales públicos por haberse quedado con unas joyas que según el exlíder del PSOE le habría regalado al rey de Arabia Saudí en 2007, cuando el dirigente socialista estaba al frente del Ejecutivo.

La Fiscalía Anticorrupción considera que Zapatero pudo incurrir en malversación de caudales públicos al no haber entregado a Patrimonio del Estado las joyas que le regaló el monarca saudí Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud, ya fallecido, y que se hallaron en una caja fuerte de su oficina en un registro policial el pasado mes de mayo.

Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama señala que no fue hasta 2013 cuando la ley de Transparencia estableció expresamente que los altos cargos no pueden aceptar regalos que excedan los usos sociales o de cortesía y por tanto, en 2007, no había norma que impusiera que dichos regalos quedaran automáticamente incorporados al patrimonio estatal.

Además de rechazar la imputación de este delito al expresidente, el magistrado ha dictado un segundo auto en el que reconsidera su decisión y acuerda finalmente paralizar las inspecciones abiertas por Hacienda a Zapatero, su mujer, sus hijas, el empresario Julio Martínez Martínez y varias sociedades.

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