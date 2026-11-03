Óscar Puente en el Congreso, streaming en directo: el ministro comparece ante la Diputación Permanente tras el accidente de trenes de Toledo

Horas después del Consejo de Ministros en el que se han aprobado medidas para las víctimas del accidente de trenes de Toledo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones de las causas de esta tragedia y los datos disponibles desde Adif.

El ministro Óscar Puente se someterá a las preguntas de los diputados de todos los partidos políticos, cuando los líderes de buena parte de las formaciones han pedido su dimisión. A esta reclamación repetida desde PP y Vox, se ha sumado Frente Amplio, herederos de Sumar y socios del gobierno de coalición. Sin embargo, el ministro insiste en que precisamente esta mañana ningún miembro del Gobierno le ha pedido en la mesa del Consejo de Ministros que deje el cargo.

Esta petición de dimisión se extiende también entre muchas familias de las víctimas de este accidente de trenes de Toledo, así como del de Adamuz, ocurrido hace 9 meses y en el que perdieron la vida otras 46 personas. "No aguantamos más a esta persona en su puesto", afirma un familiar del accidente del pasado enero.

Se espera una sesión tensa, después de que esta mañana el ministro Óscar Puente insistiera en que su forma de asumir responsabilidades es "dando la cara". Parece que esta decisión también podría traer consecuencias para el PSOE de cara a las elecciones. Según las encuestas de intención de voto realizadas tras el accidente de Urda, el PSOE se quedaría en el entorno de los 100 diputados mientras que la suma de PP y Vox superaría ampliamente la mayoría absoluta, con entre 204 y 208 escaños.

Sigue aquí en streaming en directo la comparecencia de Óscar Puente en la Diputación Permanente tras el accidente de trenes de Toledo.