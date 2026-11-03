Ayudas de hasta 72.000 euros por fallecido en el accidente de trenes en Urda y todas las medidas aprobadas hoy y anunciadas por Óscar Puente

"Las palabras se quedan cortas y no alivian el dolor" ha reconocido la ministra portavoz Elma Saiz tras trasladar su pésame a las familias de las víctimas del accidente ferroviario en Urda y después de desear una "pronta recuperación a los heridos". El de hoy estaba previsto ser un martes social más, antes de las próximas elecciones. Sin embargo, el choque de un AVE con un Iryo hace seis días ha hecho saltar por los aires todas las previsiones de precampaña.

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un paquete de medidas urgentes en el que según Saiz "llevamos trabajando sin descanso desde las primeras horas de la tragedia", porque asegura la ministra "nuestra prioridad está siendo y va a ser acompañar a las víctimas". Tomando como base el decreto que hace nueve meses se aprobó tras la tragedia ferroviaria de Adamuz se ha dado luz verde a las ayudas de hoy que ha concretado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

Día complicado para Puente que después de dar estas explicaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se trasladará al Congreso para dar allí cuenta en la Comisión Permanente y, donde se prevé escuchará en varias ocasiones peticiones de dimisión. Sin embargo el ministro ha asegurado que esas peticiones no las ha escuchado de sus socios de Gobierno esta mañana. "Ni dentro ni fuera ningún compañero de Sumar me ha pedido la dimisión. Todo lo contrario, ha habido muchas muestras de afecto y cariño que agradezco", ha dicho.

El ministro se ha sumado al "pésame" de la portavoz para pasar después a explicar las tres áreas que se habían tratado hoy en la mesa de Moncloa y avanzar que se van a reducir el número de frecuencias ferroviarias, en la línea Madrid-Sevilla sin perder en la medida de lo posible capacidad, "para ir haciendo ganar confianza al usuario":

Ayudas a las familias y supervivientes del accidente: "Es evidente que las víctimas o las personas afectadas no pueden esperar a finalicen los procedimientos administrativos y judiciales para recibir el apoyo económico que necesitan y con ese motivo aprobamos un real decreto ley en el que se establecen un régimen extraordinario de ayudas directas complementarias a las indemnizaciones que les correspondan y un sistema de anticipos de las indemnizaciones por responsabilidad civil".

El esquema de ayudas aprobado hoy es el "mismo que en Adamuz" y para el que se destinan 30 millones de euros. Se contempla una cantidad de 72.121,46 euros en caso de fallecimiento y para lesiones corporales la cifra oscila entre los 2.404 euros y los 84.000 en función de la magnitud de las lesiones. Todas ellas son ayudas no reembolsables, exentas de tributación y compatibles con cualquier ayuda o indemnización. Además, las personas trabajadoras afectadas por el accidente van a poder beneficiarse de una protección especial en materia de seguridad social. Las bajas van a tener consideración de baja por trabajo.

Limitación a los precios del transportes alternativos al tren , mientras esta situación de emergencia dure y esté la línea cortada. El ministro ha reprochado que estas tarifas , después del accidente, se han visto "multiplicadas por 8 o 9". El ministro ha incidido en que este mecanismo ha sido aprobado en el Consejo de Ministros "porque el Parlamento lo rechazó" y "no es de recibo" ese incremento de precios para volver a subrayar que "debería contar ya con ese instrumento", pero "nos quedamos sin el instrumento necesario para que esto se produzca porque el Parlamento rechazó que esto se produzca con los votos en contra de PP, Vox y Junts".

, mientras esta situación de emergencia dure y esté la línea cortada. El ministro ha reprochado que estas tarifas , después del accidente, se han visto "multiplicadas por 8 o 9". El ministro ha incidido en que este mecanismo ha sido aprobado en el Consejo de Ministros "porque el Parlamento lo rechazó" y "no es de recibo" ese incremento de precios para volver a subrayar que "debería contar ya con ese instrumento", pero "nos quedamos sin el instrumento necesario para que esto se produzca porque el Parlamento rechazó que esto se produzca con los votos en contra de PP, Vox y Junts". Plan extraordinario para reforzar la seguridad de la alta velocidad en España. Óscar Puente, ha anunciado que se va a poner en marcha de manera inmediata un plan extraordinario de mejoras sobre el sistema ferroviario que se desplegarán en varios frentes: la innovación tecnológica, los protocolos de control, la seguridad y los recursos humanos. "Debemos reconocer y, así lo hacemos, la gravedad de la situación y por ello nos comprometemos a trabajar sin descanso para lograr y recuperar la confianza de la ciudadanía en la alta velocidad".

Según lo manifestado por el ministro en esta rueda de prensa, la previsión es que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía pueda estar operativa en un plazo máximo de 10 días aunque con menos frecuencias para que se reanude "con la máxima fiabilidad posible" y que para que, en el caso de que haya incidencias, "tengan la menor repercusión posible". "Se trata de recuperar la confianza de los ciudadanos para que vayan más tranquilos".

Sobre un hipotético corte de la alta velocidad Madrid-Barcelona mientras se remodela, Puente ha asegurado que no tienen "ninguna decisión tomada" y ha aclarado que "siempre" van a garantizar la movilidad "por encima de casi cualquier otro parámetro".

Sobre las peticiones de dimisión: "De ese no lo acepto, y de su partido tampoco"

Óscar Puente ha dicho "comprender" algunas de las peticiones de dimisión que espera escuchar esta tarde, pero ha dejado claro que no la del señor Feijóo o del Partido Popular. "A la luz de este accidente se comprueba que situaciones inverosímiles pueden llegar a suceder y, por tanto, tenemos que actuar, porque quedarnos quietos sería irresponsable. Entiendo los argumentos que se están poniendo encima de la mesa y creo que es un buen día para que hablemos de la responsabilidad política, porque ese es uno de los elementos que está sobre la mesa.

También digo, yo hay de personas que solicitan la dimisión que lo entiendo perfectamente, sé que van de buena fe, sé que van de buena fe, y sé que lo dicen porque es lo que piensan. De quien no admito es de quien no admite ninguna responsabilidad política, jamás de los jamases. Puedo entender que Ada Colau pida mi dimisión, pero no lo puedo entender del señor Feijóo" y añade: "De ese no lo acepto y de su partido tampoco".