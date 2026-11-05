Sánchez responde a las palabras de Milei: "El insulto no forma parte de mi hacer"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su homólogo argentino, Javier Milei, han protagonizado este jueves su primer encuentro cara a cara durante la XXX Cumbre Iberoamericana celebrada en Madrid. Ambos mandatarios han estrechado sus manos después de meses de enfrentamientos verbales, aunque el frío saludo no ha supuesto ningún acercamiento político. La corrección diplomática ha marcado un encuentro que que ha vuelto a demostrar su discrepancias ideológicas.

La imagen llega apenas dos semanas después de que Milei visitara España y llamara a Sánchez "dictador" y "ladrón corrupto". Esta vez, el presidente argentino ha evitado los ataques personales, aunque durante su intervención ha equiparado el socialismo con el fascismo, unas palabras que no han sentado bien en el entorno de Moncloa.

Fuentes del equipo de Sánchez han lamentado en privado esas declaraciones, aunque aseguran que no se dan por aludidos y defienden que el socialismo se encuentra en las antípodas del fascismo; dicen que para comprobarlo solo hay que comparar a Sánchez con Milei. Además, según la información trasladada, ambos dirigentes no han mantenido ninguna reunión privada al margen de la cumbre.

"Los presidentes estamos para unir países"

El presidente del Gobierno se ha referido a las tensiones con su homólogo argentino y ha defendido que los responsables políticos deben contribuir al entendimiento entre países, especialmente en encuentros internacionales.

"Entiendo que los presidentes estamos para unir a los países, particularmente cuando estamos en espacios multilaterales como es este. Desde luego, el insulto no forma parte de mi hacer y de mi forma de entender la política. Y ahí lo dejaría", ha afirmado Sánchez, evitando el choque.

El jefe del Ejecutivo ha evitado profundizar en el enfrentamiento personal con Milei y ha centrado así su intervención ante los representantes de los 22 países iberoamericanos en la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo y cooperación.

Sánchez reivindica el diálogo en la Cumbre

Durante la sesión plenaria, presidida por el rey Felipe VI, Sánchez ha advertido de las crecientes tensiones internacionales, el cuestionamiento de las reglas compartidas y la desconfianza entre países. Frente a este escenario, ha defendido que la comunidad iberoamericana debe apostar por la colaboración y evitar que las diferencias políticas dificulten los acuerdos.

"Diálogo frente a imposición, cooperación frente a división y paz frente a violencia"

"Por tanto, diálogo frente a imposición, cooperación frente a división y paz frente a violencia", ha señalado el presidente del Gobierno, que ha insistido en que el principal riesgo para la comunidad iberoamericana no es pensar diferente, sino "dejar de pensar en grande".

Sánchez también ha reclamado que los compromisos internacionales se traduzcan en hechos concretos para reforzar la confianza de los ciudadanos. Tras 35 años de cumbres iberoamericanas, ha considerado necesario evitar la autocomplacencia y aprovechar los vínculos culturales, lingüísticos e institucionales para afrontar desafíos comunes como la inteligencia artificial y la emergencia climática.

"Esta comunidad no puede limitarse a observar las grandes transformaciones de nuestro tiempo, sino que debemos tener la ambición de influir en ellas, de aportar nuestras propias respuestas, de defender nuestra propia visión del mundo", ha añadido.