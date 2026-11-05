Identifican a dos "altos mandos" de Marruecos dando instrucciones durante la entrada masiva a Ceuta

La Policía Nacional ha identificado a dos altos mandos marroquíes, Mohamed El Oualidi y Abdel Fattah El Sayed El Radi, que aparecen en varios vídeos de las entradas masivas a Ceuta, dando instrucciones en el entorno del paso fronterizo Bab Sebta, en Fnideq (Marruecos), próximo a la frontera con España del Tarajal.

Los agentes han identificado al prefecto de la Policía de la región de Tetuán y al supervisor general de Castillejos en los vídeos publicados sobre las entradas masivas de los pasados 30 y 31 de julio, tal y como recoge un informe enviado a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón.

En concreto, al jefe de Policía de la Prefectura de Tetuán se le observa en un vídeo "impartiendo directrices a varios migrantes gesticulando con el brazo derecho y señalando la dirección a la que deben dirigirse". No obstante, no se concreta cuál era esa dirección.

Directrices para saber dónde deben dirigirse

Además, detalla que en segundo plano, aparecen "cuatro individuos vestidos con el uniforme de la Dirección de General de Seguridad Nacional (DGSN) marroquí, tres de ellos con el uniforme propio de la policía nacional de Marruecos (pantalón de trabajo, polo de manga larga y gorra azul oscuro) y el cuarto portando casco táctico y escudo de las unidades antidisturbios". Además, dos hombres lo saludan "con gestos de respeto" y uno de ellos le estrecha la mano "en actitud de conformidad".

Tal y como se indica en el informe, "los tres policías nacionales marroquíes aparecen dando indicaciones con los brazos a un grupo de inmigrantes de hacia donde deben dirigirse".

Dicho vídeo llevaba un rótulo en árabe que atribuía al wali de seguridad de Tetuán el anuncio de que todos los inmigrantes, pequeños y mayores, abandonarían Ceuta. En otro vídeo, grabado de noche en Fnideq junto a unos 30 agentes de intervención y 25 miembros de las Fuerzas Auxiliares, el prefecto "realiza indicaciones con los brazos a los equipos de las unidades de intervención policial en forma de avance".

Una voz en árabe asegura en esa grabación que las autoridades acudieron para "supervisar directamente el operativo de seguridad destinado a dispersar a los individuos y restablecer el orden".

La CGI describe a El Oualidi como un "destacado alto cargo de la seguridad pública en Marruecos", que pasó por Salé, Jemisset y Rabat antes de dirigir la Prefectura de Tetuán desde 2019.

"Agente dinamizador"

En cuanto a El Radi, el oficio recuerda que fue señalado como "agente dinamizador" en la ficha número 5 del informe del CENIF sobre la avalancha, dentro del anexo dedicado a esos perfiles. Este supervisor general "aparece en numerosos videos" en las inmediaciones de la frontera, siempre junto al jefe policial de Tetuán. En una grabación de 22 segundos difundida por el medio Haibapress, El Radi "aparece hablando por teléfono" y en el segundo 14 "extrae de su cintura un equipo de trasmisiones portátil", un 'walkie talkie'.

El rótulo del medio indica que ambos mandos "se personan en el lugar para impedir el asalto a la ciudad ocupada de Ceuta".