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Noticias de hoy, viernes 6 de noviembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 6 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

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España

Papeletas en las urnas

Qué es voto CERA y cuáles son los plazos

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, viernes 6 de noviembre de 2026

Una persona ejerce su derecho al voto para las elecciones generales

Cómo votar desde el extranjero en las elecciones generales del 29N

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este domingo durante un mitin del PSOE en Valladolid.
Elecciones generales

Pedro Sánchez retoma la precampaña electoral tras el accidente de Urda y unas horas después de las detenciones del caso Koldo

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Caso Koldo

¿Quién es Cristian Corvillo? Empresario cordobés, vinculado al PSOE y conductor de Sánchez durante las primarias de 2017

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la XXX Cumbre Iberoamericana
Cumbre Iberoamericana

Pedro Sánchez responde a las palabras de Milei: "El insulto no forma parte de mi hacer"

Los presidentes de España y Argentina se han saludado por primera vez en la Cumbre Iberoamericana de Madrid. Sánchez ha defendido el diálogo y ha rechazado los insultos en política.

Andrea de la Torre
Perfil

Andrea de la Torre, la extrabajadora de Logirail y pareja de Ábalos que ha sido detenida por la UCO

La UCO investiga las conexiones de los arrestados con Víctor de Aldama y las presuntas irregularidades en contratos públicos. El juez mantiene bajo secreto la nueva pieza de la investigación.

Pedro Sánchez en la cumbre Iberoamericana

Sánchez se desvincula de los detenidos por la UCO en el caso Koldo: "No tienen nada que ver conmigo"

La Reina Letizia en la Cumbre Iberoamericana

La reina Letizia saluda con un "bienvenidas": "Utilizo un femenino plural acogedor"

Tellado

Tellado señala a Sánchez por la corrupción: "Es cuestión de tiempo que tenga que responder ante los tribunales"

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