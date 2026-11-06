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Noticias de hoy, viernes 6 de noviembre de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 6 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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Los presidentes de España y Argentina se han saludado por primera vez en la Cumbre Iberoamericana de Madrid. Sánchez ha defendido el diálogo y ha rechazado los insultos en política.
La UCO investiga las conexiones de los arrestados con Víctor de Aldama y las presuntas irregularidades en contratos públicos. El juez mantiene bajo secreto la nueva pieza de la investigación.