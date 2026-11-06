El papa León XIV inicia su gira por Sudamérica 24 días después de su operación contra el cáncer de pulmón

24 días después de someterse a una operación para combatir el cáncer de pulmón que le diagnosticaron, el papa León XIV ha reaparecido, y lo ha hecho subido a un avión. El pontífice retoma su agenda y emprende un viaje hacia América del Sur. Desde su llegada, prevista para hoy, 6 de noviembre, y hasta el día 17, visitará tres países: Uruguay, Argentina y Perú. Todo ello en un exigente periplo de 11 días en el que tomará 14 vuelos y pronunciará cerca de 40 discursos.

El Vaticano confirmó que no se han tomado medidas médicas adicionales a pesar de la operación, ya que el papa tras la extirpación del cáncer "es una persona, de 71 años, con una buena salud", pero el viaje será una prueba para ver su resistencia ante la importante carga de trabajo.

La imagen llegaba en directo desde el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, desde donde Robert Prevost tiene previsto partir en unos instantes.

Para León XIV, el estadounidense con pasaporte peruano, se trata, por un lado, de un viaje a la patria de su predecesor: Argentina. Por otro, supone, sobre todo, un reencuentro con la Iglesia de Perú, su Iglesia. Tanto es así que, cuando el cónclave eligió en mayo de 2025 al religioso Robert Prevost como papa, incluso algunos representantes de la Iglesia estadounidense en Roma lo consideraron, en un primer momento, peruano de nacimiento.

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