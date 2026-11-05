La salud de quienes cuidan, este viernes 6 de noviembre en el debate digital '¿Lo Hablamos?'

Este viernes 6 de noviembre, a partir de las 13:00 horas, Antena 3 Noticias pone en marcha una nueva edición del debate digital '¿Lo Hablamos?' bajo el título ‘La salud de quienes cuidan’. Un espacio para abordar cómo repercute esta responsabilidad en el bienestar de las personas cuidadoras y cómo, a pesar del impacto en su salud y relaciones sociales, es una labor que viven mayoritariamente con satisfacción.

Cuidar de un familiar puede ser una experiencia gratificante, pero también conlleva exigencias en la vida cotidiana. Así lo refleja el II Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, ‘Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española’, que concluye que el 62,8% de las personas encuestadas considera que atender a un familiar mayor ha afectado, en algún grado, a su salud física o mental.

Entre quienes reconocen repercusiones en su salud mental, el 66,1% señala el estrés y el 51,7%, la ansiedad. En el plano físico, entre quienes afirman haber sufrido consecuencias, el cansancio o la fatiga son las más frecuentes, con un 69,8%, seguidas de las alteraciones del sueño, con un 50,1%. El debate pondrá el foco en estas señales y en una pregunta: ¿por qué a veces se vincula sentirse agotado o agotada como una parte inevitable de cuidar?

Pedir ayuda será otro de los asuntos de la conversación. De las personas cuidadoras que consideran que esta labor ha afectado a su salud, solo el 27,7% ha consultado estos problemas con un profesional sanitario. Un 29,4% ha pensado en hacerlo, mientras que el 42,9% no se lo ha planteado.

Vida social, tiempo y apoyos

El impacto del cuidado no se limita a la salud. Más de la mitad de las personas encuestadas considera que atender a su familiar ha afectado a sus relaciones sociales. Entre ellas, el 88,9% asegura disponer de menos tiempo libre para el ocio y sus aficiones.

¿Cómo se mantiene una vida propia cuando otra persona necesita atención? ¿Qué responsabilidad deben asumir las familias, los profesionales sanitarios y la sociedad en su conjunto? Durante el encuentro abordaremos qué apoyos deben buscar las personas cuidadoras para cuidar su salud y cómo evitar que los cuidados se conviertan en una responsabilidad individual.

El debate '¿Lo Hablamos?' estará moderado por Mónica Prado, jefa del área Digital de Antena 3 Noticias, y participarán Alicia López de Ocáriz, directora médica de Grupo Cinfa y presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados, y Victoria de la Vega, farmacéutica que cuida de su madre y de su hija.

El encuentro combinará la perspectiva demográfica a través de los datos de la investigación de Cinfa con la experiencia cotidiana. A través de sus intervenciones, abordaremos las señales que deberían alertar a una persona cuidadora, las dificultades para reconocer el agotamiento y los apoyos necesarios para vivir esta etapa de la manera más plena posible.

La satisfacción de cuidar y el cuidado personal

El estudio refleja una realidad doble: aunque cuidar puede afectar a la salud y a las relaciones sociales de quienes lo llevan a cabo, el 88% de las personas encuestadas afirma sentirse satisfechas con esta labor. Durante la charla se abordará cómo conviven esa satisfacción y el cansancio.

El encuentro también profundizará en cómo las personas cuidadoras desconectan y cuidan de ellas mismas, ya sea a través de la televisión, los planes familiares, las redes sociales o los momentos de cuidado personal.

Este viernes 6 de noviembre, a las 13:00 horas, te esperamos en ‘La salud de quienes cuidan’, un debate digital de '¿Lo Hablamos?' para poner el foco la situación de los familiares que cuidan a sus seres queridos mayores, una realidad cada vez más frecuente en España.