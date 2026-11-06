Qué es voto CERA y cuáles son los plazos

España celebrará el próximo 29 de noviembre las elecciones generales, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara el adelanto electoral el pasado 5 de octubre. Los ciudadanos están llamados a las urnas para elegir a los representantes del Congreso de los Diputados y del Senado durante los próximos cuatro años.

Pero ¿qué ocurre con los españoles que no estarán en el país el día de las elecciones? También podrán participar en la votación, aunque el procedimiento dependerá de si viven fuera de España de forma permanente o se encuentran en el extranjero durante un periodo determinado.

Para estos casos existen dos modalidades: el voto CERA y el voto ERTA.

¿Qué diferencia hay entre el voto CERA y el voto ERTA?

El voto CERA está dirigido a los españoles que residen de manera permanente en el extranjero y figuran inscritos en el censo electoral correspondiente.

Por su parte, el voto ERTA permite participar a quienes se encuentran temporalmente fuera de España durante el periodo comprendido entre la convocatoria electoral y la celebración de los comicios.

¿Cuál es el plazo para solicitar el voto CERA?

El Ministerio de Asuntos Exteriores establece dos posibilidades para participar en las elecciones generales desde el extranjero. Quienes prefieran votar por correo podrán remitir su documentación a la oficina consular correspondiente hasta el 24 de noviembre.

Por otro lado, los electores que quieran depositar su voto en una urna podrán acudir a los consulados o centros habilitados entre el 21 y el 26 de noviembre, ambos días incluidos. En cuanto al censo electoral, el periodo para presentar reclamaciones o corregir los datos de inscripción estuvo abierto del 12 al 19 de octubre.

¿Cómo se envía el voto desde el extranjero?

Una vez presentada la solicitud, la Oficina del Censo Electoral remite al votante la documentación necesaria. El envío incluye las papeletas, los sobres de votación, el certificado de inscripción en el censo y un sobre dirigido a la mesa electoral correspondiente.

El elector deberá introducir su voto y el certificado de inscripción en el sobre destinado a la mesa electoral. También podrá incorporar el formulario para solicitar la devolución de los gastos de envío, cuando corresponda.

¿Qué ocurre si un elector CERA está en España?

Los españoles residentes en el extranjero que se encuentren temporalmente en España durante el proceso electoral también podrán votar por correo.

En este caso, el plazo para solicitarlo termina el 19 de noviembre, mientras que el último día para enviar el voto será el 25 de noviembre.

De esta forma, los electores inscritos en el CERA podrán participar en la elección de los representantes del Congreso y del Senado sin necesidad de regresar a su lugar habitual de residencia.