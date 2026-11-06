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'La salud de quienes cuidan', vuelve a ver el debate digital '¿Lo Hablamos?' completo

Vuelve a ver el debate completo 'La salud de quienes cuidan', emitido el viernes 6 de noviembre en el marco del debate digital '¿Lo Hablamos?' organizado por Antena 3 Noticias.

La salud de quienes cuidan, programa completo

'La salud de quienes cuidan', vuelve a ver el debate digital '¿Lo Hablamos?' completo | Antena 3 Noticias

Mónica Prado
Mónica Prado
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Bajo el título 'La salud de quienes cuidan', el encuentro ha abordado cómo afecta el cuidado de un familiar mayor al bienestar físico, mental y social de las personas cuidadoras y qué apoyos necesitan.

El debate estuvo moderado por Mónica Prado, jefa del área Digital de Antena 3 Noticias, y contará con Alicia López de Ocáriz, directora médica de Grupo Cinfa y presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados, y Victoria de la Vega, farmacéutica que cuida de su madre y de su hija.

Reconocer el desgaste y pedir ayuda

El II Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, 'Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española', revela que el 62,8% de las personas encuestadas considera que cuidar de un familiar mayor ha afectado a su salud física o mental. Sin embargo, entre quienes reconocen ese impacto, solo el 27,7% ha consultado estos problemas con un profesional sanitario.

La conversación puso el foco en las señales de agotamiento, las dificultades para pedir ayuda y la importancia de no asumir el cansancio constante como una consecuencia inevitable del cuidado.

Tiempo propio y una red de apoyo

Más de la mitad de las personas encuestadas señala que esta responsabilidad ha afectado a sus relaciones sociales. El encuentro también abordó cómo conservar espacios para el ocio y qué papel pueden desempeñar familiares, amistades y profesionales para que nadie tenga que cuidar en soledad.

También se recordó la satisfacción que acompaña a esta labor: el 88% afirma sentirse satisfecho con su papel. Cómo compatibilizar ese sentimiento con el descanso y el cuidado personal fue otra de las cuestiones del debate.

Vuelve verlo completo en el vídeo que encontrarás en la parte superior de esta noticia.

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