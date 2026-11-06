'La salud de quienes cuidan', vuelve a ver el debate digital '¿Lo Hablamos?' completo

Bajo el título 'La salud de quienes cuidan', el encuentro ha abordado cómo afecta el cuidado de un familiar mayor al bienestar físico, mental y social de las personas cuidadoras y qué apoyos necesitan.

El debate estuvo moderado por Mónica Prado, jefa del área Digital de Antena 3 Noticias, y contará con Alicia López de Ocáriz, directora médica de Grupo Cinfa y presidenta del Observatorio Cinfa de los Cuidados, y Victoria de la Vega, farmacéutica que cuida de su madre y de su hija.

Reconocer el desgaste y pedir ayuda

El II Estudio del Observatorio Cinfa de los Cuidados, 'Radiografía de los cuidados familiares en la sociedad española', revela que el 62,8% de las personas encuestadas considera que cuidar de un familiar mayor ha afectado a su salud física o mental. Sin embargo, entre quienes reconocen ese impacto, solo el 27,7% ha consultado estos problemas con un profesional sanitario.

La conversación puso el foco en las señales de agotamiento, las dificultades para pedir ayuda y la importancia de no asumir el cansancio constante como una consecuencia inevitable del cuidado.

Tiempo propio y una red de apoyo

Más de la mitad de las personas encuestadas señala que esta responsabilidad ha afectado a sus relaciones sociales. El encuentro también abordó cómo conservar espacios para el ocio y qué papel pueden desempeñar familiares, amistades y profesionales para que nadie tenga que cuidar en soledad.

También se recordó la satisfacción que acompaña a esta labor: el 88% afirma sentirse satisfecho con su papel. Cómo compatibilizar ese sentimiento con el descanso y el cuidado personal fue otra de las cuestiones del debate.

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