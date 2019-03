Albert Rivera: “Es el último debate del Estado de la Nación del bipartidismo”

En rueda de prensa en la sede del partido en Barcelona, Rivera ha criticado que el debate en el Congreso "ha mostrado un presidente que saca pecho de unos pocos datos económicos de los malos que tenemos y que no ha sido capaz de reconocer los errores por meter mano en la justicia, politizar la fiscalía, subir el IRPF o los casos Bárcenas y PP". Le ha recordado en este sentido que "sin autocrítica, sin disculpas y sin mirar a los ojos de los españoles no se puede reconstruir el proyecto político español", y ha acusado al PP de "carecer de principio de realidad al decir que la crisis es historia".

"Ese triunfalismo es muy poco realista y poco humilde. No puede sacar pecho de unos datos peores que el Gobierno anterior", ha recalcado. "En algunos datos macroeconómicos la situación está mejor, pero en datos sociales mucho peor, no se puede hacer balance triunfalista y positivo. No ha estado a la altura", ha apuntado. En todo caso, Rivera ha recordado que "es el ultimo debate de la legislatura y los españoles decidirán si ha sido el último de Rajoy", así como "el último debate del bipartidismo y del sistema de partidos como lo hemos entendido hasta la fecha. Tras treinta años de democracia se va a abrir una nueva etapa política".

Unos "últimos coletazos de legislatura y ultimas pinceladas del bipartidismo decadente que se pensaba que estaba por encima del bien y del mal en España", y que Rivera confía en poder cambiar logrando "nuevas mayorías". Además, ha ironizado con que "valora" que Rajoy haya "incorporado a su discurso algunas de las propuestas económicas que Ciudadanos propuso", como "la ley de segunda oportunidad", pero ha lamentado que "el PP siempre anuncia, pero no hace ni cumple". "Pensar que ahora, al final de la legislatura, agotado su mandato, pondrá una ley de segunda oportunidad en marcha, nadie se lo cree. Como cuando dijo que pondría en marcha medidas contra la corrupción y ha seguido amparando el caso PP. Es tiempo de hechos y no de palabras", ha subrayado el dirigente.

A su juicio, "un país que tiene 4,5 millones de parados, 7,5 millones en pobreza relativa, dos millones de hogares sin ingresos, que ha destruido miles y miles de empresas, con un 30 % de fracaso escolar y datos de corrupción que la sitúa como el segundo problema de los españoles, no puede tener un Gobierno orgulloso, diciendo que la crisis es historia, porque aún es historia muy presente".

Por otro lado, sobre el aviso de Rajoy del riesgo que suponen los "demagogos" que ofrecen "remedios mágicos", Rivera ha dicho "no sentirse aludido" y ha ironizado con que "pensaba que se refería al Gobierno del PP cuando en 2011 dijo que no tocaría las pensiones".

"Cuando dice que no se puede prometer lo imposible, estoy de acuerdo, es lo que prometió Rajoy en 2011. No solo no me siento aludido, sino que algunos proponemos un cambio sensato que algunos no quieren escuchar. Nuestro enemigo no es el PP, PSOE o Podemos, sino el paro, la corrupción y la falta de credibilidad. Y a fecha de hoy, PP y PSOE van en dirección contraria", ha sentenciado.