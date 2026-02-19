Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Fernando Grande-Marlaska: el ministro que llegó a la Moncloa con Sánchez y ha resistido a todas las crisis

El ministro del Interior ha protagonizado numerosas polémicas: el salto masivo a la valla de Melilla, una crisis migratoria con Marruecos, el asesinato de dos Guardias Civiles en Barbate, el cese del coronel Pérez de los Cobos, o la compra de material armamentístico israelí.

Fernando Grande-Marlaska: el ministro que llegó a la Moncloa con Sánchez y ha resistido a todas las crisis

Lucía González
Publicado:

Es de los pocos ministros que se han logrado mantener en el Gobierno de Pedro Sánchez a lo largo de ocho años y tres legislaturas. Ha resistido ante muchas crisis de Gobierno y no por estar exento de polémicas. De hecho, Fernando Grande-Marlaska acumula numerosas crisis en su ministerio, de distinta gravedad. Ha sido reprobado dos veces en el Congreso de los Diputados y una más en el Senado, por dos de sus peores momentos al frente de la cartera de Interior.

Las crisis con Marruecos

Hay dos puntos críticos en la relación con Marruecos en los que el ministro del Interior ha estado envuelto. El primero fue por la entrada en España de Brahim Gali, uno de los fundadores y dirigentes del Frente Polisario. Gali fue admitido en España en plena pandemia para ser tratado de Covid, también era paciente oncológico. El Gobierno dio luz verde a ese ingreso por motivos humanitarios. Pero cuando se conoció la noticia Rabat reaccionó provocando una crisis humanitaria, diplomática y política. Cerca de 8.000 migrantes entraron desde Marruecos hasta Ceuta a nado o en balsa, se lo facilitaron las fuerzas de seguridad marroquíes y la polémica la terminó protagonizando Marlaska por las devoluciones en caliente, también de los menores inmigrantes tutelados en un principio por la ciudad autónoma.

La siguiente crisis con Marruecos llegó el 24 de junio del 2022. Con un salto masivo a la valla de Melilla. Unas 2.000 personas subsaharianas coordinadas intentaron entrar en España a través de esa vía. Amnistía Internacional cifró en 37 los fallecidos y en 76 los desaparecidos. Ahí se puso en cuestión la respuesta policial española y marroquí. El ministro del Interior compareció en el Congreso, se reunió con los grupos políticos, y dijo que la respuesta estaba “justificada”.

El cese del Coronel Pérez de los Cobos

Otra de las grandes crisis del ministerio llegó con el cese del Coronel Pérez de los Cobos. Marlaska le destituyó por presuntamente negarse a dar información secreta. El coronel reclamó ante el Tribunal Supremo su cese, que le dio la razón. El ministro del Interior se vio obligado a restituirle en 2023, casi tres años después del cese. Y no sin pelear ante la sentencia del alto tribunal.

El 9 de febrero de 2024 seis agentes realizaban su trabajo en Barbate. Se echaron al mar para identificar a los tripulantes de varias narcolanchas. Sus ocupantes iniciaron un acoso a la patrullera, con numerosas embestidas, en menos de tres minutos. Dos de los Guardias Civiles murieron en el ataque. Los supervivientes criticaron el operativo, dijeron que fue improvisado, y destacó la inferioridad de condiciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado frente a los narcotraficantes. La viuda de uno de los fallecidos incluso se negó a que Marlaska le colocase una medalla durante la capilla ardiente de su marido.

