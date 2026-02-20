Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Emrpesarios

Sánchez insiste en su guerra contra los empresarios: "Esa trituradora de salarios es la desconexión del crecimiento económico y el bienestar de las clases medias"

El presidente vincula la falta de subida de sueldos con la desconexión entre crecimiento económico y bienestar de las clases medias y trabajadoras.

Pedro Sánchez

Sánchez insiste en su guerra contra los empresarios: "Esa trituradora de salarios es la desconexión del crecimiento económico y el bienestar de las clases medias" | Europa Press

Publicidad

Pedro Sánchez ha vuelto a situar en el centro del debate la política salarial y la responsabilidad de los grandes empresarios. En su intervención de este miércoles, el presidente del Gobierno utilizó de forma reiterada una expresión: "trituradora de salarios".

Con ese término, el jefe del Ejecutivo quiso describir lo que considera una brecha entre los buenos datos macroeconómicos y la situación real de los trabajadores. A su juicio, el crecimiento económico no se está traduciendo en mejoras suficientes para las clases medias y trabajadoras.

"Desconexión" entre crecimiento y bienestar

Sánchez explicó que esa "trituradora de salarios" es, en realidad, "la desconexión del crecimiento económico y el bienestar de las clases medias y la clase trabajadoras".

En ese contexto, señaló directamente a los grandes magnates como responsables de frenar el aumento de los sueldos.

El presidente defendió que la economía española avanza, pero sostuvo que parte de ese progreso no llega a quienes sostienen el mercado laboral.

Según sus palabras, "la gente al final lo que quiere es un proyecto vital y algunos se lo están negando mientras ellos se pegan la vida Padre".

Llamamiento a subir salarios

En su mensaje, Sánchez insistió en que las empresas deben asumir un mayor compromiso con sus plantillas. Reclamó que paguen más a sus trabajadores y que el crecimiento empresarial tenga reflejo en las nóminas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Margarita Robles reconoce que la agresión del DAO le da "asco" y pide la revisión de los protocolos

Margarita Robles

Publicidad

España

Pedro Sánchez

Sánchez insiste en su guerra contra los empresarios: "Esa trituradora de salarios es la desconexión del crecimiento económico y el bienestar de las clases medias"

Pradales subraya la importancia del trabajo y el aprendizaje de la lengua para la integración de los migrantes

Rifirrafe en el Parlamento vasco por las semilibertades a presos de ETA

Margarita Robles

Margarita Robles reconoce que la agresión del DAO le da "asco" y pide la revisión de los protocolos

Ortega Smith
VOX

Ortega Smith recurrirá su expulsión de Vox y mantiene el pulso a Abascal: "Si tengo que llegar a la jurisdicción ordinaria llegaré"

Delcy Rodríguez anuncia un encuentro con Petro sobre economía y seguridad
DELCY RODRÍGUEZ

España pedirá formalmente a la UE que levante las sanciones a Delcy Rodríguez tras la amnistía en Venezuela

El Gobierno mantiene su respaldo a Marlaska: "No lo pensó un minuto. Pidió la dimisión del DAO"
Caso DAO

El Gobierno mantiene su respaldo a Marlaska: "No lo pensó un minuto. Pidió la dimisión del DAO"

En el PP mantienen la duda de que Marlaska no supiera nada. En el Gobierno, sin embargo, mantienen una defensa cerrada del ministro

EuropaPress_7308362_infografia_encuesta_preelectoral_cis_castilla_leon_partido_popular_seria
Elecciones Castilla y León

El CIS apunta a un empate técnico de PP y PSOE en las elecciones de Castilla y León el 15 de marzo

Las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2026 se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026.

Jorge Piedrafita

El abogado de la víctima del DAO: "Mi clienta no ha sido la única"

Sede del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del padre de Noelia para paralizar su eutanasia

Solicitud de voto por correo

Hasta cuándo puedo pedir el voto por correo para las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo

Publicidad