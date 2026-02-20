Sánchez insiste en su guerra contra los empresarios: "Esa trituradora de salarios es la desconexión del crecimiento económico y el bienestar de las clases medias"

Pedro Sánchez ha vuelto a situar en el centro del debate la política salarial y la responsabilidad de los grandes empresarios. En su intervención de este miércoles, el presidente del Gobierno utilizó de forma reiterada una expresión: "trituradora de salarios".

Con ese término, el jefe del Ejecutivo quiso describir lo que considera una brecha entre los buenos datos macroeconómicos y la situación real de los trabajadores. A su juicio, el crecimiento económico no se está traduciendo en mejoras suficientes para las clases medias y trabajadoras.

"Desconexión" entre crecimiento y bienestar

Sánchez explicó que esa "trituradora de salarios" es, en realidad, "la desconexión del crecimiento económico y el bienestar de las clases medias y la clase trabajadoras".

En ese contexto, señaló directamente a los grandes magnates como responsables de frenar el aumento de los sueldos.

El presidente defendió que la economía española avanza, pero sostuvo que parte de ese progreso no llega a quienes sostienen el mercado laboral.

Según sus palabras, "la gente al final lo que quiere es un proyecto vital y algunos se lo están negando mientras ellos se pegan la vida Padre".

Llamamiento a subir salarios

En su mensaje, Sánchez insistió en que las empresas deben asumir un mayor compromiso con sus plantillas. Reclamó que paguen más a sus trabajadores y que el crecimiento empresarial tenga reflejo en las nóminas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.