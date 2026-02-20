El CIS apunta a un empate técnico de PP y PSOE en las elecciones de Castilla y León el 15 de marzo

El próximo 15 de marzo se celebran las elecciones a las Cortes de Castilla y León, para las que el CIS augura un empate técnico de PP y PSOE. El barómetro señala que el Partido Popular del actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ganará las elecciones autonómicas por solo un punto porcentual de ventaja con respecto al PSOE.

Este estudio se llevó a cabo sobre 8.039 entrevistas telefónicas entre el 6 y el 13 de febrero, con un margen de error barajado del 1,1%. De esta manera, el CIS señala que ganará las elecciones con el 33,4% de los votos y entre 28 y 38 escaños, frente a los 31 que tiene ahora. El PSOE lograría un empate técnico con el 32,3%, lo que se traduce en entre 26 y 35 procuradores en las Cortes, frente a los 28 actuales.

Por su parte, Vox consolidaría su resultado alcanzando un 16,1% y entre 11 y 19 escaños, frente a los 13 que sacó en el año 2022. En cuanto a Sumar, cosecharía un 5,1% que no le garantizaría su presencia en las Cortes. En el mejor de los casos, ascendería hasta los 4 procuradores.

Unión del Pueblo Leonés tendría entre 2 y 4 escaños, con el 4,9% de los votos. Por Ávila y Soria Ya sacarían un 0,7% que les haría pelear por el último escaño de sus respectivas circunscripciones.

Elecciones en Castilla y León

Las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2026 se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, de acuerdo con el Decreto 1/2026, de 19 de enero, firmado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. La convocatoria llega tras el agotamiento ordinario de la legislatura.

El decreto establece en su artículo 1 la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para esa fecha de marzo. La norma se dicta al amparo del artículo 27.1 del Estatuto de Autonomía y del artículo 16.1 de la Ley Electoral de Castilla y León, que atribuyen al presidente la facultad de disolver la Cámara y fijar la cita con las urnas.

Las nuevas Cortes de Castilla y León quedarán integradas por 82 representantes. El reparto de escaños por circunscripción mantiene a Valladolid como la provincia con mayor representación, con 15 miembros, seguida de León con 13 y Burgos con 11, mientras que Soria elegirá 5. Completan el mapa Ávila, Palencia, Segovia y Zamora, con 7 escaños cada una, y Salamanca, con 10.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.