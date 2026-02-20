Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Barcelona
España
Madrid

Elecciones Castilla y León

El CIS apunta a un empate técnico de PP y PSOE en las elecciones de Castilla y León el 15 de marzo

Las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2026 se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026.

CIS elecciones Castilla y Le&oacute;n

CIS elecciones Castilla y LeónEUROPAPRESS

Publicidad

Ángela Clemente
Publicado:

El próximo 15 de marzo se celebran las elecciones a las Cortes de Castilla y León, para las que el CIS augura un empate técnico de PP y PSOE. El barómetro señala que el Partido Popular del actual presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ganará las elecciones autonómicas por solo un punto porcentual de ventaja con respecto al PSOE.

Este estudio se llevó a cabo sobre 8.039 entrevistas telefónicas entre el 6 y el 13 de febrero, con un margen de error barajado del 1,1%. De esta manera, el CIS señala que ganará las elecciones con el 33,4% de los votos y entre 28 y 38 escaños, frente a los 31 que tiene ahora. El PSOE lograría un empate técnico con el 32,3%, lo que se traduce en entre 26 y 35 procuradores en las Cortes, frente a los 28 actuales.

Por su parte, Vox consolidaría su resultado alcanzando un 16,1% y entre 11 y 19 escaños, frente a los 13 que sacó en el año 2022. En cuanto a Sumar, cosecharía un 5,1% que no le garantizaría su presencia en las Cortes. En el mejor de los casos, ascendería hasta los 4 procuradores.

Unión del Pueblo Leonés tendría entre 2 y 4 escaños, con el 4,9% de los votos. Por Ávila y Soria Ya sacarían un 0,7% que les haría pelear por el último escaño de sus respectivas circunscripciones.

Elecciones en Castilla y León

Las elecciones a las Cortes de Castilla y León de 2026 se celebrarán el domingo 15 de marzo de 2026, de acuerdo con el Decreto 1/2026, de 19 de enero, firmado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. La convocatoria llega tras el agotamiento ordinario de la legislatura.

El decreto establece en su artículo 1 la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones para esa fecha de marzo. La norma se dicta al amparo del artículo 27.1 del Estatuto de Autonomía y del artículo 16.1 de la Ley Electoral de Castilla y León, que atribuyen al presidente la facultad de disolver la Cámara y fijar la cita con las urnas.

Las nuevas Cortes de Castilla y León quedarán integradas por 82 representantes. El reparto de escaños por circunscripción mantiene a Valladolid como la provincia con mayor representación, con 15 miembros, seguida de León con 13 y Burgos con 11, mientras que Soria elegirá 5. Completan el mapa Ávila, Palencia, Segovia y Zamora, con 7 escaños cada una, y Salamanca, con 10.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Moncloa cierra filas en torno a Marlaska mientras la oposición le tacha de "incompetente"

A3 Noticias Fin de Semana (10-02-24) Fernando Grande-Marlaska defiende su gestión en Gibraltar y no dimite tras la tragedia en Barbate

Publicidad

España

María Jesús Montero

El Gobierno mantiene su respaldo a Marlaska: "No lo pensó un minuto. Pidió la dimisión del DAO"

EuropaPress_7308362_infografia_encuesta_preelectoral_cis_castilla_leon_partido_popular_seria

El CIS apunta a un empate técnico de PP y PSOE en las elecciones de Castilla y León el 15 de marzo

Jorge Piedrafita

El abogado de la víctima del DAO: "Mi clienta no ha sido la única"

Sede del Tribunal Constitucional
Eutanasia

El Tribunal Constitucional rechaza el recurso del padre de Noelia para paralizar su eutanasia

Solicitud de voto por correo
Elecciones Castilla y León

Hasta cuándo puedo pedir el voto por correo para las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo

Jorge Piedrafita
Caso DAO

La defensa de la víctima del ex DAO entrega hoy el audio clave al juez, pero pide que lo analice la Guardia Civil y no la Policía

El abogado de la víctima del ex DAO califica el audio de "repugnante". Ha pedido que si hay que analizarlo sea la Guardia Civil y no la Policía.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,
Interior

Fernando Grande-Marlaska: el ministro que llegó a la Moncloa con Sánchez y ha resistido a todas las crisis

El ministro del Interior ha protagonizado numerosas polémicas: el salto masivo a la valla de Melilla, una crisis migratoria con Marruecos, el asesinato de dos Guardias Civiles en Barbate, el cese del coronel Pérez de los Cobos, o la compra de material armamentístico israelí.

A3 Noticias Fin de Semana (10-02-24) Fernando Grande-Marlaska defiende su gestión en Gibraltar y no dimite tras la tragedia en Barbate

Moncloa cierra filas en torno a Marlaska mientras la oposición le tacha de "incompetente"

El número dos de la Policía Nacional José Ángel González

De escapar de la casa del DAO hasta presentar la querella: los pasos que siguió la víctima tras la presunta agresión

DAO de la Policía, el comisario principal José Ángel González

Interior ofrece protección a la agente que denunció al ex-DAO por agresión sexual

Publicidad