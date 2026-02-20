Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Margarita Robles reconoce que la agresión del DAO le da "asco" y pide la revisión de los protocolos

La ministra de Defensa pide a la justicia que actúe rápido y recalca la importancia de revisar en profundidad los protocolos existentes.

Margarita Robles

Margarita Robles, sobre la agresión del DAO: "Me da asco" | Antena3.com

Marta Alarcón
Publicado:

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha mostrado este viernes una reacción de absoluta condena ante la presunta agresión sexual atribuida al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González, contra una agente que se encontraba bajo su mando. La ministra ha reconocido sentirse "profundamente conmocionada" y ha calificado los hechos como "repugnantes" y ha pedido a la justicia que "actúe rápido".

"Duele que esta mujer se haya sentido desprotegida"

En unas declaraciones a los medios de comunicación tras asistir a un desayuno informativo, Robles ha expresado su incredulidad ante la posibilidad de que este tipo de conductas se sigan produciendo dentro de la Administración Pública. Además, la ministra ha subrayado la importancia de revisar en profundidad los protocolos existentes, para que sean más rápidos y eficaces, de manera que las personas que sufren una agresión, encuentren apoyo de inmediato. "Duele mucho, lo digo como mujer, duele mucho que esta mujer se haya sentido desprotegida, ha confesado.

"Quiero sentirme orgullosa de los miles de funcionarios"

Robles también ha reclamado que la Justicia actúe con celeridad para esclarecer lo ocurrido y depurar posibles responsabilidades penales, y ha pedido que no se manche la imagen del resto de Policías que hay en España, de los que ella ha afirmado sentirse orgullosa: "Nadie tiene derecho a manchar su imagen con comportamiento rechazables y que me producen asco. Quiero poner en valor y sentirme orgullosa de los miles de funcionarios del cuerpo policial", ha sentenciado la Ministra de Defensa ante los medios de comunicación.

Robles sobre Marlaska

Margarita Robles también ha sido preguntada por las declaraciones del Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que dimitiría, en caso de que la "víctima se sintiera desprotegida", y ha opinado que "ella no es quién para opinar sobre Marlaska, y que el ministro sabe muy bien lo que tiene que hacer en cada momento", ha sentenciado.

