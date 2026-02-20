El Gobierno mantiene su respaldo a Marlaska: "No lo pensó un minuto. Pidió la dimisión del DAO"

La denuncia de agresión sexual contra el director adjunto operativo (DAO) de la Policía sigue provocando reacciones en el mundo de la política. Después de que el PP y VOX hayan pedido la dimisión del ministro Marlaska por, a su juicio, "tapar" lo ocurrido, el gobierno mantiene una defensa férrea del ministro del Interior.

Una de las voces que vuelve a salir hoy en defensa de su compañero de gobierno y partido es la de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. En un desayuno informativo en Sevilla, Montero ha insistido en que Marlaska no tardó "un minuto" en pedir la dimisión del DAO y ha tachado de "falso" que conociera el caso. "¿Por qué el PP mantiene al alcalde de Móstoles y al de Algeciras después de haber conocido presuntos casos de acoso?", ha reprochado Montero a los populares.

En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Desde Lorca, a donde ha viajado para reunirse con el presidente del TSJ de la región y visitar los terrenos en los que se situará el nuevo Tribunal de Instancia de la localidad, el ministro ha definido como "contundente, eficaz y rápida" la respuesta de Marlaska. Y ha lamentado que "ninguna organización humana está libre de que en su seno haya comportamientos machistas, agresiones, acosos y cerdos machistas que acosan a las mujeres".

Igual que la vicepresidenta, Bolaños ha marcado diferencia con el PP: "Cuando afecta a un gobierno socialista o al Partido Socialista, en horas están fuera; cuando afecta a otras organizaciones, como es el caso del Partido Popular, se protege al presunto agresor y se denigra a la víctima".

Robles pide una "reflexión de los protocolos"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la única que hoy ha reconocido que falta autocrítica. Robles ha pedido que se deje trabajar a la justicia, pero también que haya "protocolos ágiles" para que la víctima "pueda tener un apoyo", al tiempo que ha reconocido fallos. "Tenemos que hacer una reflexión de los protocolos que tenemos, las mujeres no se tienen que sentir desprotegidas, lo vemos permanentemente, que siguen sintiéndose desprotegidas. Ahí hay que hacer una autocrítica porque eso quiere decir que, desde el punto de vista público, estamos fallando".

Robles se ha mostrado dolida y avergonzada. "Estoy conmocionada porque me parece tan sorprendente que pueda pasar todavía en el ámbito de la administración pública estos comportamientos", ha lamentado.

