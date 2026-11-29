Este domingo es una jornada un tanto especial, pues los españoles acudimos a votar en unas elecciones generales clave para la ciudadanía. Seguro que hay muchos que hoy están muy pendientes de qué tiempo va a hacer para decidir a qué hora ir a votar a su colegio electoral.

Este domingo va a estar marcado por la estabilidad meteorológica en gran parte de España, con predominio de los cielos poco nubosos, temperaturas propias de finales de noviembre y lluvias en Galicia y las comunidades del Cantábrico, mientras que los bancos de niebla reducirán la visibilidad durante las primeras horas del día en amplias zonas del interior peninsular.

De acuerdo a la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la influencia de las altas presiones favorecerá el tiempo estable en buena parte del país, aunque el paso de un frente por el extremo norte peninsular dejará precipitaciones que se desplazarán de oeste a este a lo largo de la jornada.

Inicialmente, las lluvias afectarán a Galicia y se extenderán posteriormente a Asturias, Cantabria y el País Vasco, con tendencia a remitir durante las últimas horas del día. Uno de los fenómenos meteorológicos más destacados será la formación de bancos de niebla matinales en amplias zonas de ambas mesetas, la depresión del Ebro y los valles de los principales ríos peninsulares, especialmente en los del Tajo y el Guadiana.

Conforme avance la jornada, las nieblas tenderán a disiparse, aunque podrán persistir durante parte de la mañana y condicionar las temperaturas diurnas en algunas zonas del interior.

En el litoral mediterráneo y en Ibiza no se descarta alguna precipitación débil, mientras que en Canarias se esperan intervalos nubosos y posibles lluvias dispersas en el norte de las islas de mayor relieve.

Temperaturas

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso en el área cantábrica y en aquellos puntos del interior peninsular donde las nieblas sean más persistentes, con valores térmicos acordes con la época del año. Ávila y Teruel estarán entre las capitales de provincia más frías al amanecer, con mínimas de dos grados, mientras que las heladas se concentrarán sobre todo en zonas de montaña.

Durante las horas centrales del día, Sevilla alcanzará los 21 grados, frente a los nueve de Burgos, los 13 de Madrid o los 16 de Barcelona. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 18 y los 20 grados en buena parte del litoral mediterráneo, mientras que en Canarias podrán alcanzar los 25 grados en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.