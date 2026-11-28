España afronta este sábado una jornada marcada por un ascenso generalizado de las temperaturas, aunque la estabilidad atmosférica no será igual en todo el territorio. Mientras buena parte de la Península y Baleares disfrutará de cielos poco nubosos, las nieblas de primera hora y la llegada de un frente atlántico complicarán el tiempo en algunas comunidades.

Según la previsión meteorológica, las nieblas podrán ser especialmente densas en las mesetas, Extremadura y las depresiones del noreste. Estos bancos de niebla tenderán a desaparecer conforme avance la mañana, aunque en determinados puntos podrían persistir durante más tiempo.

Precipitaciones en Galicia

La situación cambiará a partir del mediodía en el noroeste peninsular. La entrada de un frente favorecerá un aumento de la nubosidad y la aparición de precipitaciones en Galicia, Asturias y el oeste de Castilla y León. Galicia será la comunidad más afectada, especialmente su mitad occidental, donde las lluvias podrán ser localmente fuertes. En el extremo suroeste de A Coruña podrían acumularse más de 20 litros por metro cuadrado en doce horas.

En el resto del país predominarán las condiciones más tranquilas. Las temperaturas experimentarán un ascenso generalizado, especialmente en zonas del interior y áreas de montaña, mientras que en los litorales atlánticos apenas se esperan cambios. El viento será generalmente flojo, aunque soplará con mayor intensidad en el Ampurdán, el mar de Alborán, el Estrecho y algunos puntos del noroeste.

Canarias, pendiente de los chubascos más intensos

El archipiélago canario tendrá una situación meteorológica más inestable. Los cielos estarán nubosos y se esperan precipitaciones, especialmente a partir del mediodía y en las zonas interiores.

La Palma y El Hierro serán las islas que deberán prestar mayor atención a los chubascos. En La Palma podrían registrarse episodios muy intensos, con acumulaciones importantes de lluvia, mientras que en El Hierro tampoco se descartan precipitaciones localmente fuertes.

El domingo continuarán las nieblas

La atención meteorológica se trasladará también al domingo electoral, cuando se prevé la activación del aviso amarillo por nieblas en el valle del Tajo y las Vegas del Guadiana. Este fenómeno podrá reducir considerablemente la visibilidad durante las primeras horas del día, por lo que se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos por carretera, especialmente en los tramos más expuestos a la formación de bancos de niebla.

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