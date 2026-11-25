La última semana de noviembre trae un cambio de tiempo a España. Después de un martes marcado por el paso de un frente atlántico, el frío ganará protagonismo este miércoles, con un descenso de las temperaturas, nevadas en las montañas y viento fuerte en numerosas regiones.

Las precipitaciones se concentrarán especialmente en el norte peninsular, aunque también podrán alcanzar otras zonas del interior y Baleares. La nieve aparecerá desde los 1.100 metros en algunos sistemas montañosos y las heladas volverán a extenderse por el interior durante las próximas madrugadas.

El temporal marítimo será otro de los fenómenos destacados. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé olas de hasta seis metros en aguas del Cantábrico durante el miércoles, acompañadas de fuertes vientos del oeste. De cara al domingo 29 de noviembre, jornada de elecciones generales, los modelos contemplan la posible llegada de otro frente con lluvias en Galicia y las comunidades cantábricas. Sin embargo, la incertidumbre todavía es elevada.

Miércoles: llega el frío, con nevadas desde los 1.100 metros y fuerte temporal marítimo

El miércoles se intensificará el ambiente invernal. Tras el paso del frente atlántico, la circulación de aire frío favorecerá un nuevo descenso de las temperaturas, especialmente en el norte y centro peninsular. Las lluvias más abundantes se esperan en el Cantábrico y los Pirineos occidentales, donde también podrán registrarse chubascos intensos y tormentas ocasionales.

La nieve ganará protagonismo en las montañas. Según la última predicción de AEMET, en el Pirineo aragonés las precipitaciones serán persistentes en la Jacetania y el Alto Gállego, con nevadas a partir de los 1.100-1.300 metros. En las sierras de Guadarrama y Somosierra, la cota oscilará entre los 1.100 y los 1.500 metros. El frío será especialmente intenso en las cumbres, donde se esperan heladas y rachas de viento muy fuertes.

Miércoles | Antena 3 Noticias

En el puerto de Navacerrada, a 1.860 metros de altitud, AEMET prevé una mínima de -4 °C y una sensación térmica que podría descender hasta los -14 °C. En el pico Peñalara, la sensación térmica podría alcanzar los -23 °C. El temporal también afectará a las costas del norte. En Asturias se espera mar combinada de cuatro a cinco metros mar adentro, mientras que en Cantabria y País Vasco el oleaje podría aumentar hasta los cinco o seis metros de madrugada. El viento del oeste alcanzará fuerza 7 a 8 en algunos sectores del Cantábrico y también soplará con intensidad en zonas del este peninsular.

En el Mediterráneo, se esperan condiciones adversas en aguas costeras de Valencia, con viento del oeste de fuerza 7. Las temperaturas seguirán bajando, especialmente las mínimas, y numerosas localidades del norte y centro peninsular registrarán un ambiente frío durante buena parte del día.

Jueves: madrugadas frías y heladas en el interior

El jueves el frío se dejará notar especialmente a primeras horas. Los termómetros podrían bajar hasta los 0 grados en León, Burgos, Ávila y Teruel, mientras que Valladolid, Salamanca, Soria y Guadalajara registrarían mínimas próximas a un grado.

Madrid podría amanecer con apenas 3 grados, frente a los 9 previstos en Valencia y los 11 de Barcelona. Un contraste que refleja la mayor intensidad del frío en el interior peninsular.

Temperaturas mínimas | Antena 3 Noticias

Las precipitaciones continuarán en el extremo norte y Baleares, especialmente en el Cantábrico oriental, donde podrán ser abundantes. En otras zonas del interior también podrían registrarse chubascos ocasionales, sobre todo en áreas montañosas, aunque todavía existe incertidumbre sobre su distribución.

Durante el día, las temperaturas experimentarán pocos cambios. Las máximas seguirán por debajo de los 10 grados en algunas zonas de la Meseta Norte y del centro, mientras que en las costas se superarán generalmente los 15 grados.

Viernes y sábado: tiempo más estable, pero con noches frías

De cara al viernes y sábado, la previsión apunta a una situación más estable en buena parte de España, aunque todavía podría llover en Galicia por la llegada de un nuevo frente y en Baleares debido a la inestabilidad mediterránea. Tampoco se descartan algunas precipitaciones en las comunidades cantábricas. En el resto predominarán los cielos más despejados, con posibilidad de bancos de niebla en el interior.

Las heladas seguirán presentes en zonas del norte, centro y este peninsular, especialmente durante las madrugadas. Las temperaturas máximas podrían recuperarse ligeramente, aunque el ambiente continuará siendo frío en el interior, con valores propios de finales de noviembre.

Domingo 29 de noviembre: ¿lloverá durante las elecciones generales?

La previsión para el domingo 29 de noviembre, jornada de elecciones generales en España, todavía presenta incertidumbre. Los modelos meteorológicos contemplan la posible llegada de un nuevo frente, que podría dejar lluvias principalmente en Galicia y las comunidades cantábricas.

No se descarta que las precipitaciones alcancen también otras zonas del oeste, centro y sur peninsular, aunque todavía es pronto para concretar su intensidad y distribución. La evolución de los próximos días será determinante para conocer qué tiempo hará durante la jornada electoral y en qué comunidades habrá mayor probabilidad de lluvia. Las temperaturas, en principio, se mantendrán en valores próximos a los habituales para esta época del año.

Canarias: lluvias a mitad de semana y descenso de las temperaturas

En Canarias, los primeros días estarán marcados por la nubosidad en el norte de las islas y la posibilidad de alguna precipitación débil. La situación podría cambiar entre el miércoles y el jueves, cuando las lluvias podrían ser más abundantes en las vertientes norte, especialmente en las islas de mayor relieve. Tampoco se descarta que alcancen de forma más débil otros puntos del archipiélago. Las temperaturas descenderán durante esas dos jornadas y después tenderán a estabilizarse, con mínimas próximas a los 20 grados y máximas alrededor de los 24 grados en las zonas costeras.