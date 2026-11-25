El viento frío es el protagonista del día. Llega de la mano de una borrasca que recorre el Cantábrico, y es el que define completamente el tiempo de este miércoles, que se transforma al otoño en un día de invierno. Especialmente lo sentirán en el norte, con temporal marítimo, acompañado de fuertes rachas, lluvia y nieve que van a seguir cayendo. En el resto a pesar de los cielos casi despejados, que deja este gélido vendaval, tendremos sensación térmica propia del invierno y no del otoño.

Temporal marítimo y fuertes rachas de viento en el norte

Se activa el aviso de nivel naranja por olas que podrán superar los 6m de altura en las costas del Cantábrico. El nivel amarillo estará vigente por rachas de viento que podrán superar los 90 km/h en Cantabria y norte del País Vasco; y por los 70 km/h o más, previstos en el este de Cataluña, Comunidad Valenciana, Ibiza, Formentera, Almería y Granada. En el resto hay que contar su presencia. Aunque no soplará tanta fuerza, sí se dejará notar en casi todo el país.

Lluvias y nevadas en el extremo norte peninsular

Miércoles lluvioso en el extremo norte. En Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa y norte de Navarra lo será especialmente con avisos por la fuerza y persistencia de las precipitaciones. De forma fugaz llegarán a Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana, en Aragón remitirán a lo largo de la mañana. Además, la nieve seguirá cayendo en el interior de Galicia, cordillera cantábrica y los Pirineos a partir de los 1.200 metros. También en la cara norte del sistema central, el ibérico y Sierra Nevada se mantendrán los cielos nubosos y aún podrían escaparse algunos copos. En cambio, en el resto del país van a predominar los cielos despejados, salvo en Canarias. En el archipiélago el viento alisio, dejará probables lluvias en el norte de las islas de mayor relieve.

El frío llega para quedarse

Las temperaturas máximas hoy se desploman en la mitad sur. Además, el viento dejará una sensación térmica aún más fría en la mitad norte. En Castilla-La Mancha no pasarán de los 11º en Ciudad Real, ni de los 8º en Cuenca. En Córdoba se prevén unos fríos 16 ºC y en Jaén unos 14º. En Badajoz tendrán 17º de máxima. Los 20º a duras se penas se alcanzarán en Ceuta, Melilla, Murcia y resto del Mediterráneo. A partir de mañana lo que vamos a notar es que, con tiempo más tranquilo, a primera hora tendremos más frío, vuelven las heladas. Es más, con ellas, como poco terminaremos la semana.

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