España encara la recta final de noviembre con un tiempo cada vez más estable, pero también con madrugadas frías. Tras varios días de lluvias, nevadas y fuertes rachas de viento, las precipitaciones quedarán más restringidas al norte peninsular y los archipiélagos. Mientras tanto, las heladas se extenderán por amplias zonas del interior, con temperaturas que podrían bajar hasta los -2 grados en algunas capitales.

Según la previsión, este jueves, 26 de noviembre, todavía se esperan lluvias en el Cantábrico, nevadas en los Pirineos y viento intenso en el este peninsular y Baleares.

El temporal pierde fuerza, aunque el viento sigue siendo protagonista en Cataluña. Tarragona ha estado bajo aviso naranja por fuertes rachas durante la mañana, con nivel amarillo previsto para las horas posteriores.

El fin de semana traerá una recuperación de las temperaturas, aunque las nieblas podrían convertirse en uno de los fenómenos más destacados del sábado y el domingo electoral.

Jueves: lluvias en el Cantábrico, nieve en los Pirineos y viento fuerte en Tarragona

La situación meteorológica comienza a estabilizarse este jueves, aunque la inestabilidad todavía persiste en el norte. Las precipitaciones afectarán principalmente al Cantábrico, donde podrán ser abundantes en su parte oriental, y a los Pirineos, donde continuará nevando.

También podría llover ocasionalmente en Baleares, mientras que en el resto de la Península predominarán los claros.

El viento será uno de los principales protagonistas en Tarragona, donde el aviso naranja de la mañana dará paso al nivel amarillo durante la tarde. Otras zonas de Cataluña y Baleares también registrarán rachas intensas.

La nieve persistirá en algunos sectores de los Pirineos. En el valle de Arán se esperan acumulaciones de hasta cinco centímetros en 24 horas, por encima de unos 1.300-1.400 metros, aunque la cota podría bajar hasta los 1.100 metros.

El ambiente será frío, especialmente en el interior. Burgos, Ávila y Teruel podrían registrar mínimas de 0 grados, frente a los 5 previstos en Madrid y los 9 de Barcelona y Valencia.

Durante el día, las máximas se quedarán por debajo de los 10 grados en algunas zonas de Castilla y León, mientras que en el Mediterráneo se alcanzarán valores más suaves, próximos a los 18 o 20 grados.

Viernes: heladas de hasta -2 °C en Ávila y Teruel

El viernes será una jornada más estable, con precipitaciones prácticamente restringidas a Galicia y Baleares durante la mañana. En buena parte del país predominarán los cielos poco nubosos, pero el frío se intensificará de madrugada.

Los termómetros podrían bajar hasta los -2 °C en Ávila y Teruel, mientras que Madrid amanecería con 0 grados. Las heladas se extenderán por amplias zonas del norte y centro peninsular, especialmente en el interior.

Mapa de temperaturas mínimas | Antena 3 Noticias

Durante el día, las máximas subirán ligeramente, sobre todo en el tercio norte. El Mediterráneo mantendrá un ambiente más templado, con valores próximos a los 18 o 20 grados.

El viento todavía soplará con fuerza en el norte de Cataluña y Baleares, aunque perderá intensidad progresivamente.

Sábado: más sol, menos frío y bancos de niebla en el interior

El sábado predominarán los cielos poco nubosos y el viento perderá fuerza. Sin embargo, la estabilidad favorecerá la formación de bancos de niebla y nubes bajas en amplias zonas del interior, especialmente durante las primeras horas del día.

Las temperaturas subirán tanto de día como de noche. Aunque seguirá haciendo frío al amanecer, las heladas serán menos extensas que en jornadas anteriores.

Las máximas rondarán los 20 grados en el Cantábrico oriental, el Mediterráneo y el valle del Guadalquivir, mientras que en el resto del interior se mantendrán algo más bajas.

Domingo 29 de noviembre: nieblas y posibles lluvias durante las elecciones

El domingo electoral se presenta como una jornada generalmente tranquila y con temperaturas más suaves que durante los días anteriores.

El ascenso térmico continuará y apenas se esperan heladas. Sin embargo, podrían formarse bancos de niebla matinales, localmente densos, que reducirían la visibilidad en algunos desplazamientos por carretera.

Previsión del tiempo para el domingo 29 de noviembre | Antena 3 Noticias

Las lluvias serán más probables en Galicia y Asturias, aunque también podrían alcanzar otras zonas del Cantábrico y el noroeste de Castilla y León. No se descartan precipitaciones en otros puntos del norte y oeste peninsular, pero esta posibilidad es menor.

Las mínimas rondarán los 2 grados en Teruel, León, Soria, Burgos y Albacete, mientras que Sevilla podría alcanzar los 21 grados de máxima.

Mapa de temperaturas máximas | Antena 3 Noticias

Canarias: lluvias en las islas montañosas y viento intenso

En Canarias, las precipitaciones afectarán principalmente al norte de las islas de mayor relieve, especialmente a las medianías, donde podrían ser localmente abundantes.

El viento soplará con fuerza en algunas zonas del archipiélago, con rachas muy intensas en áreas expuestas.

De cara al fin de semana, perderá intensidad y podrían desarrollarse nubes de evolución con algunos chubascos, sobre todo en las islas más montañosas.

Las temperaturas seguirán siendo suaves en las zonas costeras, con mínimas de entre 19 y 21 grados y máximas de 23 a 25 grados.

Comienzo de diciembre: estabilidad y temperaturas propias de la época

La próxima semana podría comenzar con tiempo estable en buena parte de España y temperaturas sin grandes cambios, con valores habituales para finales de noviembre y principios de diciembre.

Las madrugadas seguirán siendo frías, aunque no se prevé, por ahora, un episodio generalizado de frío extremo.

No se descartan algunas lluvias débiles en puntos del Mediterráneo, si bien la incertidumbre aumenta a medida que avanza el plazo de previsión.