El tiempo dará un respiro en España durante los próximos días. Después de un miércoles marcado por las lluvias, las nevadas y las fuertes rachas de viento, la estabilidad irá ganando terreno, aunque el frío seguirá siendo protagonista, especialmente durante las madrugadas.

Las temperaturas descenderán, sobre todo las mínimas, con heladas en amplias zonas del interior del norte y centro peninsular. Sin embargo, los termómetros comenzarán a recuperarse durante el fin de semana.

De cara al domingo 29 de noviembre, jornada de elecciones generales, se espera un ambiente más templado y menos heladas, aunque podrían formarse bancos de niebla densos durante las primeras horas del día.

Las lluvias serán más probables en Galicia y Asturias, sin descartar que alcancen otras comunidades cantábricas y puntos del norte y oeste de la Península.

Miércoles: 13 comunidades en aviso

Este miércoles, 25 de noviembre, está siendo un día de inestabilidad. La entrada de una masa de aire frío sobre la Península deja precipitaciones en la mitad norte y zonas montañosas del resto, además de viento intenso y un importante temporal marítimo.

Un total de 13 comunidades autónomas se encuentran bajo avisos por lluvias, nevadas, fuertes rachas de viento o fenómenos costeros.

Los avisos más importantes se concentran en Cantabria y País Vasco, donde se ha activado el nivel naranja por temporal marítimo, con olas de entre cinco y seis metros y vientos de hasta 90 km/h.

Las lluvias serán especialmente abundantes en el Cantábrico, donde podrán registrarse precipitaciones localmente fuertes y acompañadas de tormentas.

En Navarra, los avisos contemplan acumulaciones de hasta 60 l/m² en 12 horas en la vertiente cantábrica, mientras que en zonas de Vizcaya y Guipúzcoa podrían alcanzarse los 40 l/m² en el mismo periodo.

La nieve también gana protagonismo. En las montañas del norte aparecerá desde los 900-1.000 metros en algunos sectores, mientras que en el centro peninsular la cota se situará generalmente entre los 1.300 y los 1.500 metros.

Los acumulados podrán alcanzar los 15 centímetros en 24 horas en zonas de los Pirineos navarro y aragonés, mientras que en otras montañas del norte y centro se esperan espesores de unos cinco centímetros.

Las temperaturas continuarán bajando en la mitad oriental y, en general, predominará un ambiente frío.

Jueves: heladas en el interior y lluvias en el Cantábrico

El jueves la situación meteorológica será más estable, aunque todavía se esperan precipitaciones en el Cantábrico, especialmente abundantes en su parte oriental, así como nevadas en los Pirineos.

Mapa del tiempo del jueves 26 de noviembre | Antena 3 Noticias

También podría llover de manera ocasional en Baleares. En el resto de España predominarán los cielos más despejados, aunque el viento seguirá soplando con fuerza en el Cantábrico, el este peninsular y el archipiélago balear.

Las heladas se extenderán durante la madrugada por el interior del norte y centro peninsular, con mínimas de 0 grados en Burgos, Ávila y Teruel, y de apenas 1 grado en Valladolid.

León podría amanecer con 2 grados y Madrid con 5, frente a los 9 previstos en Barcelona y Valencia. Un contraste que refleja la mayor intensidad del frío en el interior peninsular.

Mapa de mínimas en la madrugada del jueves 26 | Antena 3 Noticias

Las temperaturas máximas serán inferiores a los 10 grados en buena parte de Castilla y León, mientras que en otras zonas del interior oscilarán entre los 10 y los 15 grados.

El Mediterráneo mantendrá un ambiente más templado, con máximas de entre 18 y 20 grados.

[[h2:Viernes: hasta -2 °C en Ávila y Teruel]]

El viernes será un día tranquilo. Las precipitaciones quedarán prácticamente restringidas a Galicia y Baleares durante la mañana, mientras que en el resto del país, los cielos permanecerán casi despejados.

Sin embargo, el frío se intensificará durante la madrugada, con heladas en amplias zonas del norte y centro peninsular.

Los termómetros podrían descender hasta los -2 grados en Ávila y Teruel, mientras que Madrid registraría una mínima de 0 grados.

Las temperaturas máximas, en cambio, subirán ligeramente, especialmente en el tercio norte. En el área mediterránea, donde el ambiente será más templado, se alcanzarán valores próximos a los 18 o 20 grados.

El viento todavía soplará con fuerza en el norte de Cataluña y Baleares, aunque irá perdiendo intensidad durante los días siguientes.

Sábado: menos frío y bancos de niebla

El sábado continuará la estabilidad atmosférica en buena parte de España. El viento perderá intensidad y los cielos permanecerán poco nubosos en numerosas regiones.

Sin embargo, esta situación favorecerá la formación de bancos de niebla y nubes bajas en amplias zonas del interior, especialmente durante las primeras horas del día.

Las temperaturas subirán tanto de día como de noche, aunque todavía hará frío al amanecer en numerosas localidades. Las heladas se producirán en menos zonas que durante las jornadas anteriores.

Las máximas podrán rondar los 20 grados en el Cantábrico oriental, el área mediterránea y el valle del Guadalquivir, mientras que en el resto del interior se mantendrán algo más bajas.

Domingo: ¿qué tiempo hará durante las elecciones generales?

El domingo, día de elecciones generales, se espera una jornada en general tranquila y con temperaturas más suaves que durante los días anteriores.

El ascenso térmico continuará y apenas se esperan heladas, aunque las primeras horas de la mañana podrían estar marcadas por la formación de bancos de niebla en distintas zonas del interior.

Estas nieblas podrían ser localmente densas y reducir la visibilidad, por lo que convendrá extremar la precaución en los desplazamientos por carretera.

En cuanto a las precipitaciones, la mayor probabilidad de lluvia se concentrará en Galicia y Asturias, aunque también podría llover en otras comunidades cantábricas y en el noroeste de Castilla y León.

No se descarta que las lluvias se extiendan a otros puntos del norte y oeste peninsular, aunque esta posibilidad es menor.

Las temperaturas mínimas previstas rondarán los 2 grados en Teruel, León, Soria, Burgos y Albacete, mientras que Sevilla podría alcanzar la máxima más alta del país, con 21 grados.

Canarias: lluvias en el norte y viento

En Canarias, los próximos días estarán marcados por las precipitaciones en el norte de las islas de mayor relieve, especialmente en las medianías, donde podrán registrarse lluvias localmente abundantes.

El viento también soplará con fuerza y dejará rachas muy intensas en algunas zonas del archipiélago.

De cara al fin de semana, lo más probable es que pierda intensidad, aunque podrían desarrollarse nubes de evolución durante el día y registrarse algunos chubascos, principalmente en las islas más montañosas.

Las temperaturas se mantendrán suaves en las zonas costeras, con mínimas de entre 19 y 21 grados y máximas de 23 a 25 grados.