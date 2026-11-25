Seguirá lloviendo, nevando y soplando con fuerza el viento en las primeras horas del jueves, pero luego estos fenómenos se irán retirando para dejarnos una tarde más tranquila.

Veremos el sol, sí, pero el frío también seguirá. Y otra diferencia con este miércoles es que, si bien hoy las precipitaciones han estado muy repartidas (ha nevado incluso en el Sistema Central como estaba previsto), para el jueves se van a enfocar en el noreste de la Península, que es donde aún tendremos una jornada de jueves con tiempo adverso.

Más sol, pero también más frío

Esperamos lluvias este jueves en el Cantábrico oriental y sobre todo en el País Vasco, las nevadas en el Pirineo Occidental y el viento fuerte en Baleares y el litoral de Cataluña y sobre todo en Tarragona, donde hay avisos de nivel naranja.

Además, tendremos otro frente llegando por el oeste peninsular que irá cubriendo los cielos de Galicia, Asturias y el oeste de Castilla y León, pero aquí ya las precipitaciones van a ser escasas: tendremos más nieblas que lluvias.

Respecto a las nevadas de la Cordillera Cantábrica, donde hoy sí ha estado nevando bien, mañana ya serán testimoniales. El frío sigue, sobre todo a primera hora, con un nuevo descenso de las mínimas en la mayor parte del país, salvo en Galicia, donde podrían subir. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como localmente en la meseta norte. Mañana helará más que hoy, y el viernes, todavía más.