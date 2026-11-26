Tenemos novedades en la previsión del fin de semana. Las altas presiones nos iban a dejar cielos despejados, con temperaturas de invierno, heladas a primera hora y tardes frías. Pero este panorama cambia según las últimas actualizaciones. Los modelos meteorológicos apuntan a domingo de elecciones con un frente atlántico recorriendo el norte. A cambio de estar pendientes de los cielos pasaremos menos frío.

Lluvias en el norte y cielos despejados en el resto

Hoy tenemos un día más estable que el de ayer. Aún durante la mañana podrá nevar en los pirineos. Todavía quedan unas cuantas horas de lluvia en el País Vasco y en menor medida en Cantabria. Por la tarde ya se habrán marchado, al igual que el viento perderá fuerza en Cataluña y en las Islas Baleares.

Por el contrario, en el oeste la nubosidad irá en aumento para dejar lluvias débiles en Galicia. Algunas gotas se podrán escapar en oeste de Castilla y León, norte de Cáceres incluso en zonas de sierra de la Comunidad de Madrid. También en Canarias, el fuerte viento alisio dejará lluvias en el norte de las islas. En el resto, según levanten las nieblas de primera hora de la mañana, tendremos cielos despejados.

Las temperaturas comienzan a subir de cara al fin de semana

Mañana viernes tocará salir bien abrigados de casa, con previsión de heladas en el este de Castilla-La Mancha y montañas del interior. En día en el que los cielos despejados van a predominar en el centro y sur. El ambiente nuboso se mantendrá en el norte. Pero ya por la tarde, notaremos una primera subida de los valores máximos. Tendencia que se va a mantener durante el fin de semana, que dejará temperaturas más suaves por la llegada de un nuevo de un nuevo frente.

Lluvia y temperaturas más suaves para el domingo electoral

El sábado las precipitaciones se van a quedar en la comunidad gallega y no se pueden descartar en el oeste de Extremadura. El domingo, a la hora de apertura de los colegios electores, descargarán con fuerza en la comunidad gallega. Cuando las urnas se cierren, los paraguas habrán hecho falta en Castilla y León, Comunidades del Cantábrico y norte de Extremadura. Salvo en el Mediterráneo y en Canarias en el resto veremos, como poco, cielos nubosos. Debido a la nubosidad, no esperamos heladas generalizadas en las primeras horas del 29N, y por la tarde las temperaturas serán más suaves que las de este frío jueves.

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