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La borrasca Charles deja sin clases a las islas de Tenerife, La Palma y La Graciosa

Educación suspende las clases por fuertes vientos y por oleaje y para evitar desplazamientos.

Efectos de la borrasca 'Charles' en Tenerife

Efectos de la borrasca 'Charles' en Tenerife Europa Press

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Gracia López
Gracia López
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El Archipiélago canario afronta este miércoles una jornada crítica ante la llegada de una borrasca profunda. Se trata de 'Charles', como ya ha sido bautizada, y dejará un importante temporal de viento, lluvias y fuerte oleaje que ya se está notando especialmente en las islas de La Palma, El Hierro, Tenerife y La Graciosa.

Con esta previsión la consejería de Educación decidió este martes a última hora cancelar toda la actividad lectiva en La Palma y La Graciosa. Una decisión de carácter preventivo ya que La Palma está afectada por la alerta máxima por viento, y La Graciosa, golpeada por la intensidad del oleaje.

De hecho la AEMET mantiene a esta hora el aviso de mayor rango para La Palma por esos fuertes vientos que podrían alcanzar los 130 km/h en cumbres.

En Tenerife sin embargo, el aviso es naranja por viento y amarillo por oleaje y se mantiene la actividad lectiva pero de manera telemática. El objetivo es evitar desplazamientos que puedan resultar peligrosos ante el fuerte viento.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias ha activado la situación de Alerta Máxima por viento en las islas de La Palma y Tenerife y mantiene la situación de Alerta en la isla de La Palma por lluvias y el resto de las islas permanecen en Prealerta.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha enviado un aviso especial porque estas lluvias pueden ser fuertes y persistentes, rachas muy fuertes de viento y un temporal marítimo que ya está dejando efectos en las comunicaciones por barco entre islas.

A esta hora hay avisos de la Agencia Estatal de Meteorología en todo el territorio canario: rojo para La Palma por viento, pero también naranja por lluvias y amarillo por oleaje. En el resto de las islas aviso naranja por vientos. También por fuerte oleaje en Tenerife y Gran Canaria y amarillo en el resto del litoral isleño.

El punto de mayor riesgo se focaliza en La Palma, con rachas que podrán alcanzar los 130 kilómetros por hora.

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