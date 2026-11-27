Este fin de semana tendremos un tiempo en general estable y solo se esperan lluvias en Galicia y las comunidades del Cantábrico, con nevadas en las cumbres de montaña. Lo que sí tendremos serán numerosos bancos de niebla matinales que reducirán la visibilidad, y algunos irán levantando y nos permitirán ver el sol, pero otros -sobre todo en la meseta norte- se podrían quedar como nubes bajas cubriendo de gris los cielos durante todo el día. Son nieblas muy típicas de estas fechas con un situación de viento sur.

Hay refrán que dice "Nieblas de noviembre, al sur traen en el vientre". Y ese viento sur que entrará esta noche y mañana hará subir un poco las temperaturas: el sábado helará menos en el interior y por la tarde llegaremos a 20ºC en el Cantábrico

Menos frío el sábado

Hoy viernes hemos amanecido con -8 ºC en el Pirineo ilerdense y con -5.5 ºC en Salvacañete (Cuenca), que ha sido la mínima más baja en municipios. Mañana seguirá haciendo frío a primera hora pero las temperaturas bajo cero quedarán restringidas a menos zonas: se prevén heladas débiles en los Pirineos y, localmente, en las mesetas y otros sistemas montañosos. En el resto, helará menos que hoy. Y durante el día las temperaturas máximas subirán notablemente, estaremos entre 8°C y 12°C en amplias zonas del interior que es donde se darán las más bajas y de 18°C a 20°C en el Cantábrico y el Mediterráneo. En Sevilla podríamos llegar a 21ºC y en Canarias hasta los 24ºC

Nubes por el oeste y mucho sol

Amaneceremos este sábado con abundantes y densos bancos de niebla en el interior peninsular que reducirán notablemente la visibilidad. Cuando estos bancos de niebla levanten, quedarán cielos poco nubosos como en el resto del país. Sin embargo, un frente llegará al noroeste peninsular y allí se nublará y lloverá, sobre todo en el oeste de Galicia, de Asturias y de la provincia de León. También lloverá, atención, en el oeste de las islas Canarias: Chubascos fuertes en El Hierro y, sin descartar muy fuertes y con acumulados significativos, en La Palma.

Domingo con nieblas y lluvia en el norte

Para el domingo 29 de noviembre, jornada electoral, se espera un tiempo relativamente tranquilo, es decir, sin ninguna adversidad relevante. Seguirá avanzando el frente por el tercio norte peninsular y eso se traducirá en lluvias en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco. En el resto de la Península, predominarán los cielos despejados o con nubes altas, y en Canarias, los cielos nubosos, con precipitaciones en el norte de las islas montañosas.

Pero hay que tener en cuenta ese elemento meteorológico que citábamos al principio: las nieblas. Se esperan bancos de niebla matinales y densos en ambas mesetas, Extremadura y las depresiones del nordeste (interior de Aragón y Cataluña) y algunas de ellas podrían quedarse en forma de nubes bajas deparando un cielo gris durante todo el domingo sin que llegue a llover pero con ambiente más frío. Esto es probable en zonas como el valle del Duero en Castilla y León o el del Guadiana en Extremadura.

Las temperaturas del domingo bajarán en el Cantábrico (hasta 6ºC menos que el sábado) y en aquellas zonas del interior donde las nieblas sean más persistentes. La máxima más baja será la de Burgos con 9ºC y la más alta la de Sevilla con 20ºC. En Canarias volveremos a llegar a los 25ºC en Santa Cruz de Tenerife. En definitiva, un tiempo muy propio de la fecha, sin extremos, y con ambiente más suave el sábado y algo más fresco el domingo, sobre todo en las zonas de niebla persistentes.