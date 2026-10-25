Valencia proyecta 15 nuevos depósitos de tormentas para minimizar inundaciones

Los expertos advierten de que las danas extremas, como la última que ha inundado las comarcas valencianas de La Safor y la Marina Alta, van a ser cada vez más frecuentes. Y ante esta situación afectados y colectivos sociales exigen limpieza de cauces, mejoras en las redes de alcantarillado y nuevas infraestructuras adaptadas la nueva realidad.

Los depósitos de tormentas son una de esas instalaciones que se convierten en la primera barrera que evita que colapso del alcantarillado cuando caen cientos de litros de agua en pocas horas. La ciudad de Valencia ya cuenta con cuatro de estos tanques, ha proyectado construir otros 15 en los próximos años y hoy visitamos el más grande de los depósitos en activo.

"Hasta que no revisemos con este medidor el nivel de cuatro gases diferentes que se pueden acumular en este tipo de espacios no podemos acceder", nos dice un técnico del Ayuntamiento en la puerta de acceso. Los niveles son adecuados y comenzamos la visita acompañados por Laura de la Fuente, responsable del Ciclo Integral del Agua del Ayunamiento de Valencia.

"Almacena hasta 20.000 hectómetros cúbicos"

"Toda la lluvia que cae en los barrios del distrito Poblats Marítims se canaliza hasta este tanque con capacidad para almacenar hasta 20 mil hectómetros cúbicos", explica de la Fuente.

Estos tanques absorben parte del agua que se acumula en las calles, minimiza la saturación de la red de alcantarillado y beneficia al medioambiente. "El gran impacto de estos tanques es la depuración. Toda el agua que arrastran las tormentas llega hasta aquí con carburantes, microplásticos.... Una vez almacenada el agua en estos depósitos se pura y solo se lanza al mar en condiciones óptimas", cuenta la responsable.

Desde una sala de control se monitoriza 24/7 la red de alcantarillado de toda la ciudad, los tanques en activo, los pluviómetros y hasta los pasos inferiores. "Siempre hay gente en esta sala los 365 días del año. Es muy importante, especialmente en episodios de tormentas, la información que nos llega hasta aquí para ser capaces de avanzarnos o prevenir en tiempo real a los medios de emergencias. Estamos en permanente contacto con la Policía Local", explica.

Otra de las infraestructuras que minimizan el impacto de las inundaciones son las estaciones de bombeo en los pasos inferiores. "Debajo del asfalto de los pasos inferiores por que circulan los vehículos tenemos tanques de agua. Todo el agua que cae va a parar a ese depósito y evitamos que se estanque. Del depósito la canalizamos a la red de alcantarillado", cuenta Laura de la Fuente.

A través de las cámaras de tráfico instaladas en los pasos inferiores constatan un chequeo doble de la situación real. "Podría darse la situación de que el depósito esté vacío y haya láminas de agua en el paso inferior porque, por ejemplo, hojas de los árboles estén obstruyendo las alcantarillas. Con las cámara visualizamos la situación y avisamos rápidamente a la policía local para que se subsane el problema o se corte la circulación, si fuera necesario", nos cuenta.

Los depósitos de tormentas tienen un fin medioambiental principal, y la práctica les ha otorgado un importante poder anti inundaciones que está llevando a muchas grandes ciudades a apostar por este tipo de instalaciones. Evitan el estrés de la red de alcantarillado y depuran el agua almacenada, consiguiendo contaminar menos los ríos y playas.