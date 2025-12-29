Mercedes Martín: "Despediremos 2025 con frío y nieblas engelantes"

El último temporal de lluvia ha dejado acumulados muy destacados en zonas del sur de Andalucía y del área mediterránea. En la Comunidad Valenciana destacan los 179 l/m² registrados en Carcaixent, de los que 143 se concentraron en apenas seis horas.

En Abanilla, en la Región de Murcia, se recogieron 85 l/m², en un episodio de gran intensidad que dejó 67 l/m² en solo una hora. El sábado 27 fue la provincia de Málaga la más afectada, con registros de hasta 67 l/m² en menos de seis horas, 45 de ellos concentrados en una sola hora, recuerda Rubén del Campo, portavoz de AEMET.

Este lunes 29 continúa la inestabilidad en el Mediterráneo y Baleares, con chubascos localmente intensos, sobre todo en zonas costeras. En el interior peninsular domina el ambiente frío, con heladas y bancos de niebla persistentes en valles y mesetas.

A partir de mañana martes y hasta comienzos del próximo fin de semana, la situación estará marcada por la estabilidad atmosférica. Predominarán los cielos despejados, las heladas nocturnas y las nieblas densas, especialmente en Castilla y León y en la Meseta Norte. En algunos puntos, estas nieblas podrán ser engelantes y favorecer la formación de placas de hielo, lo que obliga a extremar la precaución en carretera.

Mapa de avisos por nieblas | Antena 3 Noticias

Para mañana martes apenas se esperan precipitaciones, tan solo algunos chubascos débiles en el Cantábrico y en Baleares. Las heladas se extenderán a zonas de montaña y a amplias áreas del centro y norte peninsular. En provincias como Zamora, Palencia y Valladolid, las temperaturas máximas no superarán los 5 °C.

Mapa de temperaturas máximas | Antena 3 Noticias

La Nochevieja será fría, con temperaturas bajas durante la madrugada, pero sin precipitaciones en la mayor parte del país. El jueves 1 de enero se mantendrá el tiempo estable.

De cara al viernes, la llegada de nuevos frentes atlánticos podría reactivar las lluvias, primero en el oeste peninsular y, posteriormente, en otras zonas.

¿Qué son las nieblas engelantes?

Las nieblas engelantes se producen cuando las gotas de agua en suspensión entran en contacto con superficies cuya temperatura está por debajo de 0 °C. Al hacerlo, el agua se congela de forma inmediata, formando una fina capa de hielo sobre carreteras, árboles, tendidos eléctricos o mobiliario urbano.

Este fenómeno es más frecuente en situaciones de estabilidad atmosférica, con viento en calma y temperaturas muy bajas, especialmente en valles y zonas deprimidas. Su principal riesgo es la formación repentina de placas de hielo, a menudo difíciles de detectar, lo que incrementa el peligro en la circulación.

