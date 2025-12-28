Netanyahu y Trump se reunirán en Florida para abordar la segunda fase del plan de paz

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está viajando hacia Estados Unidos para reunirse con Donald Trump en Florida. La reunión entre los dos mandatarios está prevista para el lunes y así lo ha confirmado un portavoz de Netanyahu a EFE.

Con esta reunión, sería la quinta vez que los mandatarios se reúnen en Estados Unidos desde el regreso del republicano a la Casa Blanca en enero.

Aunque no ha trascendido el asunto que se tratará en dicha reunión, se prevé que ambos aborden el avance hacia la fase dos del alto el fuego en Gaza y la supuesta amenaza para Israel de Irán y Hizbulá.

Netanyahu, que según la prensa israelí viajará sin periodistas, conversará con Trump en su mansión de Mar-a-Lago en Palm Beach, donde se prevé que el republicano le exija avanzar en el alto el fuego que Estados Unidos ayudó a materializar el pasado octubre y gracias al cual Israel dejó de bombardear Gaza y replegó sus tropas a la ya conocida línea amarilla.

El desarme de Hamás y la retirada de las fuerzas israelíes: los principales puntos de la segunda fase del plan de paz

En concreto, esa segunda fase del plan de paz de 20 puntos de Trump, que podría comenzar a mediados del mes de enero, exige el desarme de Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de estabilización. Además, exige la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza y un gobierno de transición.

Trump estuvo en Jerusalén cuando Gaza entregó los rehenes que quedaban vivos

Tal y como ha argumentado el periodista israelí Barak Ravid, corresponsal de Axios y con fuentes próximas a Trump en Washington, todos los miembros del círculo íntimo del presidente se han cansado de Netanyahu, excepto el propio Trump.

Además de las cinco reuniones entre ambos durante este año en Estados Unidos, Trump estuvo unas horas en Jerusalén el pasado 13 de octubre, cuando los 20 rehenes que quedaban vivos en Gaza fueron liberados. Tras ser liberados, el mandatario estadounidense realizó un llamamiento a la paz.

En su discurso ante el Parlamento israelí en Jerusalén, Trump declaró que "Israel, con la ayuda de EEUU, ganó todo lo que se puede lograr por la fuerza de las armas". Asimismo, detalló que era "el momento de transformar estas victorias contra los terroristas en paz y prosperidad por todo Oriente Medio".

La visita de Netanyahu a Mar-a-Lago podría ser el acto de apertura de campaña para que sea reelegido como primer ministro en las elecciones de 2026

Según la CNN, esa reunión entre Trump y Netanyahu marcará algo más que una reunión diplomática. Para Netanyahu, ese encuentro será el acto de apertura de su campaña de reelección de 2026.

Tal y como ha adelantado dicho medio, Israel tiene programadas las elecciones para el mes de octubre de 2026, aunque esos comicios podrían adelantarse por la crisis de reclutamiento ultraortodoxo y la fecha límite presupuestaria de marzo de 2026.

Este sexto gobierno de Benjamín Netanyahu ha soportado mucha agitación que va desde la reforma judicial de 2023 hasta el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, lo cual terminó en una guerra que provocó que Israel se quedase diplomáticamente aislado y dividido.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.