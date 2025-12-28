Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

PSOE

Page afirma que el PSOE "atraviesa una crisis de credibilidad" por la "corrupción" y "los cambios de guion"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que a su partido le "costará recuperarse" de esa crisis de credibilidad y cree que "no hay financiación ilegal" en el PSOE.

Imagen del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano Garc&iacute;a Page

Imagen del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page Europa Press

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Tras las últimas elecciones autonómicas celebradas el 21 de diciembre en Extremadura, el mapa de España volvió a teñirse de azul. El PSOE solo gobierna en tres de las 17 comunidades autónomas del país. Una de ellas es Castilla-La Mancha, la cual preside Emiliano García-Page y es el único que gobierna en mayoría absoluta.

Para Page, el resultado de las elecciones extremeñas solo confirma que el culpable de la crisis del PSOE es Pedro Sánchez. Así lo ha detallado en una entrevista para el diario 'La Razón'. De la misma manera, el presidente castellanomanchego ha agregado que hay una "simbiosis entre lo autonómico y lo nacional" y, por tanto, la mayor parte del "castigo" al PSOE "tiene que ver con la política nacional".

El PSOE "atraviesa una clarísima crisis de credibilidad"

Tal y como ha detallado García-Page a La Razón, el PSOE "está atravesando una clarísima crisis de credibilidad" y, bajo su punto de vista, "la corrupción mina esa credibilidad". No obstante, la corrupción no es el único motivo por el que se pierde credibilidad: según Page, la pérdida de credibilidad se acentúa por "los incumplimientos de palabra, de compromisos y los cambios de guion".

Como ha confirmado a La Razón, ser creíble "es la base de la confianza de la ciudadanía" y asegura que es fácil perder la credibilidad. En su opinión, "todo el mundo se proclama honesto, pero cuando se demuestra que no lo es, se produce una quiebra de la credibilidad inmensa". Posteriormente, y según Page, eso acaba "manchando al resto".

Asimismo, ha asegurado que toda la organización "resulta manchada" y ahora, Page detalla que les "costará recuperarnos de esta crisis".

"Que te vote la gente no te hace más limpio"

Sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE, Page asegura que está "convencido de que no hay financiación". De la misma manera, para él es "un tanto absurdo" que la gente "caiga en la trampa de que la línea roja está en la financiación", según ha confirmado a La Razón.

Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha afirmado que es "probable" que Sánchez piense que la "militancia le apoya". No obstante, ha detallado que ese apoyo de los militantes no se ha "contrastado", ya que "no ha habido muchas votaciones en los últimos tiempos" ni tampoco "candidatos alternativos".

Para Page, el principal problema que está teniendo el presidente del Gobierno es que "no está teniendo en cuenta que el hecho de que te vote la gente no te hace, en ningún caso, más limpio".

Preparar la transición para el próximo dirigente "no suele salir bien"

Sobre si Sánchez debería preparar a otra persona que le sustituya en el próximo Gobierno, Page ha asegurado que "no confía en que los que estamos en un determinado cargo preparemos la transición del que venga".

Según ha declarado al diario 'La Razón', Page considera que esto "no suele salir bien" porque, en su opinión, "los que están en el machito lo que quieren es que el que venga detrás lo haga peor". Asegura que "cuando el PSOE se tenga que plantear un cambio en Castilla-La Mancha", él no va a "postular a nadie" porque, dice, que tendrá que ser el partido, ya que de lo contrario, "se convertirían en una monarquía".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Duras reacciones en el Parlament al mensaje navideño de Salvador Illa

Duras reacciones en el Parlament al mensaje navideño de Salvador Illa

Publicidad

España

Imagen del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page

Page afirma que el PSOE "atraviesa una crisis de credibilidad" por la "corrupción" y "los cambios de guion"

Imagen de archivo

Almeida será recibido hoy por el Papa León XIV en audiencia privada

Imagen de la portavoz de Comuns, Aina Vidal

Comuns-Sumar exige cambios en el Gobierno y reprocha al PSOE una "falta de humildad"

Comunicado PSOE Jaén
PSOE

El PSOE de Jaén abre un expediente disciplinario a su concejal en Martos por cánticos machistas

Okupas en Badalona
DESALOJO BADALONA

147 inmigrantes realojados tras el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona

Fachada de la Audiencia Nacional
CONDENA

Condenada la tripulación de un barco que transportaba más de 3000 kg de cocaína cerca de Canarias

La operación permitió interceptar 3,5 toneladas de cocaína frente a Canarias y llevar a prisión a los 15 tripulantes del barco, además de imponerles una multa millonaria.

Cuca Gamarra
CUCA GAMARRA

Cuca Gamarra ve "irreversible" el desgaste del PSOE: "Pedro Sánchez se ha convertido en una máquina de perder elecciones"

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular reconoce en un vídeo que "cada vez que se vota, el PP crece".

Duras reacciones en el Parlament al mensaje navideño de Salvador Illa

Duras reacciones en el Parlament al mensaje navideño de Salvador Illa

Imagen de la portavoz del PSOE, Montse Mínguez

El PSOE acusa a Feijóo de ser un "cómplice necesario de una negligencia criminal" en la DANA

Captura de pantalla del vídeo publicado por Pedro Sánchez sobre su Spotify Wrapped

Pedro Sánchez desvela su playlist de 2025: indie, rock alternativo y una clara devoción por Joan As Police Woman

Publicidad