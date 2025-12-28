Page afirma que el PSOE "atraviesa una crisis de credibilidad" por la "corrupción" y "los cambios de guion"

Tras las últimas elecciones autonómicas celebradas el 21 de diciembre en Extremadura, el mapa de España volvió a teñirse de azul. El PSOE solo gobierna en tres de las 17 comunidades autónomas del país. Una de ellas es Castilla-La Mancha, la cual preside Emiliano García-Page y es el único que gobierna en mayoría absoluta.

Para Page, el resultado de las elecciones extremeñas solo confirma que el culpable de la crisis del PSOE es Pedro Sánchez. Así lo ha detallado en una entrevista para el diario 'La Razón'. De la misma manera, el presidente castellanomanchego ha agregado que hay una "simbiosis entre lo autonómico y lo nacional" y, por tanto, la mayor parte del "castigo" al PSOE "tiene que ver con la política nacional".

El PSOE "atraviesa una clarísima crisis de credibilidad"

Tal y como ha detallado García-Page a La Razón, el PSOE "está atravesando una clarísima crisis de credibilidad" y, bajo su punto de vista, "la corrupción mina esa credibilidad". No obstante, la corrupción no es el único motivo por el que se pierde credibilidad: según Page, la pérdida de credibilidad se acentúa por "los incumplimientos de palabra, de compromisos y los cambios de guion".

Como ha confirmado a La Razón, ser creíble "es la base de la confianza de la ciudadanía" y asegura que es fácil perder la credibilidad. En su opinión, "todo el mundo se proclama honesto, pero cuando se demuestra que no lo es, se produce una quiebra de la credibilidad inmensa". Posteriormente, y según Page, eso acaba "manchando al resto".

Asimismo, ha asegurado que toda la organización "resulta manchada" y ahora, Page detalla que les "costará recuperarnos de esta crisis".

"Que te vote la gente no te hace más limpio"

Sobre la supuesta financiación ilegal del PSOE, Page asegura que está "convencido de que no hay financiación". De la misma manera, para él es "un tanto absurdo" que la gente "caiga en la trampa de que la línea roja está en la financiación", según ha confirmado a La Razón.

Por otro lado, el presidente de Castilla-La Mancha ha afirmado que es "probable" que Sánchez piense que la "militancia le apoya". No obstante, ha detallado que ese apoyo de los militantes no se ha "contrastado", ya que "no ha habido muchas votaciones en los últimos tiempos" ni tampoco "candidatos alternativos".

Para Page, el principal problema que está teniendo el presidente del Gobierno es que "no está teniendo en cuenta que el hecho de que te vote la gente no te hace, en ningún caso, más limpio".

Preparar la transición para el próximo dirigente "no suele salir bien"

Sobre si Sánchez debería preparar a otra persona que le sustituya en el próximo Gobierno, Page ha asegurado que "no confía en que los que estamos en un determinado cargo preparemos la transición del que venga".

Según ha declarado al diario 'La Razón', Page considera que esto "no suele salir bien" porque, en su opinión, "los que están en el machito lo que quieren es que el que venga detrás lo haga peor". Asegura que "cuando el PSOE se tenga que plantear un cambio en Castilla-La Mancha", él no va a "postular a nadie" porque, dice, que tendrá que ser el partido, ya que de lo contrario, "se convertirían en una monarquía".

