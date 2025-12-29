Vídeo | El momento en el que los equipos de emergencia rescatan a una pareja de ancianos en Carcaixent

Los servicios de emergencia han evacuado durante la noche a una pareja de personas mayores tras inundarse su vivienda en la localidad valenciana de Carcaixent. El inmueble, situado en una planta baja, comenzó a llenarse de agua de forma progresiva, lo que obligó a intervenir a los bomberos para evitar riesgos mayores.

El aviso se produjo cuando el nivel del agua ya afectaba a varias estancias de la casa. Ante la imposibilidad de contener la entrada de agua y como medida preventiva, los efectivos procedieron al rescate de los dos ocupantes, que fueron trasladados a un lugar seguro sin que se registraran daños personales.

