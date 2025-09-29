Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Inundación en Hospital Royo Vilanova de Zaragoza

Hospital Royo Vilanova inundado | @CossieSusana

INUNDACIONES

VIDEO | La tromba de agua inunda los bajos del Hospital Royo Vilanova de Zaragoza

Algunos ascensores han quedado inutilizables y, afortunadamente, ningún paciente se ha visto afectado.

Rosario Miñano
Publicado:

La lluvia ha caído con fuerza en Zaragoza y ha inundado el Hospital Royo Vilanova de Zaragoza. Los ascensores han quedado inutilizados y estarán inoperativos hasta que sean revisados.

Según Sanidad del Gobierno de Aragón, la asistencia sanitaria no se ha visto interrumpida y ningún paciente ingresado se ha visto afectado. El hospital ha habilitado un nuevo circuito de ascensores para asegurar la movilidad de pacientes y profesionales.

