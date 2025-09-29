Publicidad
INUNDACIONES
VIDEO | La tromba de agua inunda los bajos del Hospital Royo Vilanova de Zaragoza
Algunos ascensores han quedado inutilizables y, afortunadamente, ningún paciente se ha visto afectado.
La lluvia ha caído con fuerza en Zaragoza y ha inundado el Hospital Royo Vilanova de Zaragoza. Los ascensores han quedado inutilizados y estarán inoperativos hasta que sean revisados.
Según Sanidad del Gobierno de Aragón, la asistencia sanitaria no se ha visto interrumpida y ningún paciente ingresado se ha visto afectado. El hospital ha habilitado un nuevo circuito de ascensores para asegurar la movilidad de pacientes y profesionales.
