Roberto Brasero avisa: "El último fin de semana del año llega con lluvias y nevadas"

Atención este sábado porque seguirá el temporal de lluvias y viento en el norte del Mediterráneo, precipitaciones que serán localmente fuertes y persistentes en Cataluña y norte de la Comunidad Valenciana, donde la cota de nieve estará en torno a 1400-1600 m, con nevadas copiosas por encima de esa cota en el Pirineo catalán.

En Extremadura y Andalucía aumentará la nubosidad y también podría haber por allí chubascos fuertes, especialmente en el oeste y sur Andalucía. Por ahí es por donde entrará la segunda borrasca que mañana activará de nuevo los avisos de nivel amarillo por lluvias fuertes en Huelva, Cádiz y Málaga y con vientos intensos y temporal marítimo en la costa mediterránea andaluza, el Estrecho y Melilla. En el resto de la península nubes y claros y cielos más despejados en el Asturias, León y Galicia, así como en el sur de Canarias. Aunque amaneceremos con heladas en amplias zonas del interior peninsular, las temperaturas serán ligeramente más altas mañana por la tarde

El domingo, sin heladas

El domingo seguirán subiendo y a primera hora apenas helará en la península. ¡Y es noticia después de las fuertes heladas que hemos tenido hoy! Solo quedarán restringidas a zonas altas de montaña. Y en el último domingo del año seguirán las lluvias en el área mediterránea peninsular y en Andalucía. Podrán ser fuertes y persistentes en puntos del litoral y también podrá llover, de forma más dispersa, en amplias zonas del del resto del este, centro y sur peninsular. Con nieve a partir de 1400-1600 metros: atentos si van a circular por puertos de montaña del sureste porque volveremos a tener nieve y también Atención a los bancos de niebla en zonas del este de la península que podrán dificultar el tráfico.

Los cielos más despejados estarán en el norte de la península, a orillas del Cantábrico y sobre todo en el noroeste.

La semana que viene será más tranquila

El lunes día 29 será una jornada de tiempo, en general, estable. Con lluvias en las regiones mediterráneas y en Baleares, pero en general más dispersa que los días previos, aunque alguna podrá ser localmente fuertes en el sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante. Sigue la cota de nieve 1400-1800 m.

Si van a conducir, precaución con los abundantes bancos de niebla que se esperan en el interior peninsular. Las temperaturas máximas no variarán demasiado, pero bajarán las mínimas de forma generalizada, de manera que se volverán a extender las heladas por el norte y centro de la península.

A partir del martes, lo más probable es que predomine el tiempo estable en general, aunque con posibles precipitaciones en el Cantábrico, extremo sur y Baleares. Seguirán las temperaturas frías pero no tanto como en Navidad, ni con esos temporales y borrascas que estamos teniendo estos días. La última semana del año, la semana de nochevieja, será fría, pero con menos precipitaciones.

