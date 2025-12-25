Roberto Brasero avisa del temporal y pone el foco en Cataluña y Baleares: "Tenemos avisos de nivel naranja"

Este viernes seguiremos con un temporal en el Mediterráneo con lluvias, sobre todo en Baleares y Cataluña y fuertes rachas de viento que levantará oleaje en las costas. Tenemos avisos costeros de nivel naranja en el litoral catalán por olas de 4 a 5 metros y máxima de 8.

En la Comunidad Valenciana las lluvias son probables en el cabo de la Nao al principio del día que deberían retirarse pronto y en la región de Murcia y Andalucía, donde ayer y hoy ha estado lloviendo con fuerza, para mañana ya no se esperan.

Más sol por el noroeste

En el suroeste peninsular y zona centro, nubes bajas y nieblas matinales que deberían dar paso a una tarde algo más soleada y el sol será protagonista en el noroeste peninsular y sur de Canarias. Hoy también está luciendo el sol en Galicia y el litoral Cantábrico, con un cielo azul para el día de Navidad aunque con frío.

Mañana las temperaturas serán también muy frías a primera hora con heladas generalizadas por el interior peninsular y fuertes en las montañas pero luego subirán por la tarde las máximas en el norte y este peninsular.

Sábado con borrascas

Atención el sábado a las lluvias que pueden seguir siendo fuertes en Baleares y sobre todo Cataluña, con probable granizo. Por otro lado también esperamos novedades en el suroeste: en Extremadura y Andalucía occidental una nueva borrasca podría dejarnos fuertes tormentas y viento, más fuertes hacia el Estrecho.

En el resto de España, el sábado se irá despejando, con otro día soleado en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León. El domingo siguen las lluvias por el Mediterráneo aunque perdiendo fuerza y más sol en el oeste del península con temperaturas que ya se irán recuperando durante ambos días: seguirá el frío propio de estas fechas pero ya menos que hoy.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.