Estados Unidos y Europa fortalecen la vía diplomática ante un posible acuerdo de paz en Ucrania

Donald Trump y Volodímir Zelenski se han reunido en Mara Lago, en Florida, siendo esta la quinta reunión que mantienen este año, y donde han discutido los 20 puntos del acuerdo de paz, fijando como principales preocupaciones el tema territorial, qué hacer con el Donbás, y las garantías de seguridad para Ucrania.

La visita del presidente ucraniano a Estados Unidos ha comenzado con una comida presidencial. Después, han mantenido una reunión de más de tres horas en la que no se han fijado un acuerdo, pero tanto Trump como Zelenski coinciden en que la paz está cada vez más cerca. El mensaje de ambos presidentes ha sido de gran optimismo. De hecho, Trump ha expresado mucha satisfacción tras la reunión: “La reunión fue excelente. Estamos al 95% de lograr un acuerdo”.

Una reunión con optimismo

Como ha confirmado el presidente estadounidense en la rueda de prensa posterior a la reunión, antes de su reunión con el presidente ucraniano Trump ha hablado con Putin por teléfono durante más de una hora. En esa llamada, como ha confirmado el propio Trump: “Van a ayudar. Rusia va a ayudar. Rusia quiere ver a Ucrania triunfar de una vez por todas”.

Zelenski ha presentado su plan de paz de 20 puntos, los cuales considera fundamentales para el futuro de su nación: “Discutimos todos los aspectos del marco de paz y hemos logrado grandes logros. Un plan de paz de 20 puntos, con un 90 % de acuerdo, y garantías de seguridad entre EE. UU. y Ucrania”.

La preocupación de Zelenski

La mayor preocupación del líder ucraniano, el Donbás y Zaporiyia. Incluso, ha hablado de hacer un referéndum ya que, como él mismo ha asegurado, la sociedad tiene que votar porque es su tierra. Además, ha añadido que no es la tierra de una persona, refiriéndose a Putin, y ha puntualizado que es la tierra de su nación.

Garantizar la seguridad

Por otra parte, Ucrania pide que EE. UU. y la Unión Europea le den la máxima garantía de seguridad. Es lo más comparable a entrar en la OTAN, algo que parece prácticamente imposible ya que Putin se niega a llegar a un acuerdo en el que Ucrania forme parte de esta. Zelenski ha asegurado que “las garantías de seguridad son clave para lograr una paz duradera”.

En la rueda de prensa posterior a la reunión, el mensaje de ambos parece indicar que en las próximas semanas podría comunicarse un acuerdo, aunque la negociación ha sido entre Estados Unidos y Ucrania, por lo que falta conocer si Rusia está dispuesta a dar su brazo a torcer.

Macron se ha pronunciado tras la reunión

El presidente francés, Emmanuel Macron, reunirá “a comienzos de enero” a los aliados de Ucrania que forman parte de la llamada Coalición de Voluntarios para finalizar los compromisos destinados a ofrecer garantías de seguridad a Kiev en caso de un alto el fuego o acuerdo de paz.

Macron lo anunció en un mensaje publicado en su cuenta de X tras el encuentro entre Volodímir Zelenski y Donald Trump en Florida. En ese mensaje, explicó que, al igual que otros dirigentes europeos, mantuvo conversaciones con ambos líderes y posteriormente habló por separado con el presidente ucraniano.

“Progresamos en las garantías de seguridad que serán centrales para construir una paz justa y duradera”, subrayó el presidente francés, quien confirmó que la reunión de la Coalición de Voluntarios se celebrará en París a comienzos de enero para concretar “las contribuciones concretas de cada cual”.

La Coalición de Voluntarios, integrada por una treintena de países principalmente europeos, se constituyó a partir de febrero por iniciativa de París y Londres para preparar un respaldo político y, sobre todo, militar a Ucrania en caso de un acuerdo de alto el fuego o de paz con Rusia. En los encuentros celebrados en los últimos meses se han esbozado mecanismos que incluyen el refuerzo del Ejército ucraniano y el despliegue militar por tierra, mar y aire de los aliados de Kiev, con tropas en territorio ucraniano —aunque no en primera línea— por parte de algunos países, fundamentalmente Francia y Reino Unido.

El anuncio de Macron se produjo después del encuentro entre Trump y Zelenski en Florida, en el que ambos dirigentes señalaron avances hacia un acuerdo de paz, aunque sin cerrar ningún pacto y reconociendo que quedan por resolver “cuestiones espinosas”.

