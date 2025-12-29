Se cumplen 12 años del accidente de Michael Schumacher: "No creo que volvamos a verle"

Se cumplen doce años del accidente que cambió para siempre la vida de Michael Schumacher. El 29 de diciembre de 2013, en la estación alpina de Méribel (Francia), el siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 sufrió un traumatismo craneoencefálico severo tras una caída mientras esquiaba.

Fue operado de urgencia en el Hospital Universitario de Grenoble y, apenas unos días después, el 2 de enero, su representante Sabine Kehm decidió poner fin a los partes médicos ante el enorme acoso mediático que rodeaba al centro sanitario.

Desde entonces la información oficial ha venido con cuentagotas. De hecho, la última actualización médica se produjo en julio de 2014, cuando se comunicó que Schumacher había salido del coma y era trasladado a Lausana. Poco después volvió al domicilio familiar, junto al lago Lemán, donde permanece desde entonces bajo atención médica especializada.

Un silencio casi absoluto

Doce años después, su estado apenas ha variado. En este tiempo, solo unas pocas figuras históricas de la F1 han mantenido contacto con su entorno más cercano: Jean Todt, Ross Brawn, Bernie Ecclestone o Gerhard Berger. Incluso su antiguo mánager, Willi Weber, nunca volvió a verlo. La familia ha mantenido un hermetismo total, blindando cualquier detalle sobre su estado de salud.

Pero este 2025 una nueva voz del paddock volvió a poner el foco en la situación del alemán. Richard Hopkins, exjefe de operaciones de Red Bull y exdirectivo de McLaren, habló de Schumacher en una entrevista reciente.

"Creo que incluso si fueras el mejor amigo de Ross Brawn y le preguntaras qué tal está Michael, no creo que se abriera y compartiera nada"

"No he escuchado nada últimamente, pero sé que tiene un médico finlandés, un médico personal", explicó. Y dejó una frase inquietante: "No creo que volvamos a ver a Michael".

Hopkins admitió sentirse incómodo al hablar del tema y subrayó el respeto absoluto de quienes visitan al expiloto: "Creo que incluso si fueras el mejor amigo de Ross Brawn y le preguntaras qué tal está Michael, e incluso si le dieras a Ross un buen vino tinto, no creo que se abriera y compartiera nada".

"Así lo quiere la familia. Creo que es justo y respetuoso con la familia. Incluso si lo supiera, se decepcionarían si lo compartiera de todos modos", concluyó.

Unas 20 personas tienen acceso a él

El periodista Felix Gorner, de RTL, resumió la situación con crudeza: "La situación es muy triste. Él necesita cuidados constantes y depende completamente de sus cuidadores. Ya no puede expresarse verbalmente".

"Actualmente, un máximo de 20 personas pueden acercarse a Michael, y en mi opinión es la estrategia correcta", apuntó.

12 años de especulación y pocas certezas

Durante estos años, distintos médicos han especulado con que Schumacher podría tener una conciencia muy limitada, reconocer a personas cercanas e incluso haber visto algunas carreras de Fórmula 1 en los primeros años tras el accidente. Sin embargo, el consenso general apunta a que no puede hablar ni caminar.

"No es el Michael que conocimos", llegó a afirmar en su día Jean Todt, expresidente de la FIA.

Subastas solidarias: símbolo del 'Keep Fighting'

En 2025, varias piezas históricas del alemán volvieron a recordar su figura. Un mono de carreras de 2000 se subastó por 95.650 euros, junto a otros objetos como un traje Benetton de 1995 y un casco Ferrari firmado. Parte de los fondos se destinaron a la Fundación Keep Fighting, creada por la familia Schumacher en 2017.

"Nos complace ver que tantos de estos artículos especiales encuentran un nuevo hogar y, al mismo tiempo, recaudan fondos para la fundación 'Keep Fighting'", explicó Rich Soddy, fundador del Driver Lounge.

Meses antes, Sir Jackie Stewart reveló que Schumacher había participado, con ayuda de su esposa Corinna, en la firma de un casco solidario: "Es maravilloso que Michael haya podido firmar el casco por esta buena causa". Más tarde aclaró: "Su mujer le ayudó".

Doce años después del accidente, el silencio sigue siendo casi total. Las noticias son escasas y nada optimistas sobre el estado de uno de los pilotos más influyentes de todos los tiempos. Michael Schumacher sigue luchando, lejos de los fotos y protegido por una familia que nunca ha dejado de cumplir su promesa: defender su intimidad por encima de todo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.