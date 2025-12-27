Málaga activa el aviso rojo por lluvias torrenciales en la Costa del Sol y Guadalhorce

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso rojo debido a la previsión de fuertes lluvias en la Costa del Sol y Guadalhorce, en la provincia de Málaga. Las precipitaciones podrían alcanzar los 120 litros por metro cuadrado en un período de 12 horas, lo que ha llevado a activar el protocolo de emergencia en 27 municipios de la zona.

El aviso rojo, que estará vigente hasta las 4:00 horas, afecta especialmente a la Sierra de las Nieves, donde se esperan las lluvias más intensas. Mientras tanto, el resto de la provincia continúa bajo alerta naranja, con lluvias de hasta 80 litros por metro cuadrado en el mismo lapso de tiempo.

La Junta de Andalucía ha elevado el nivel de alerta a fase de emergencia, activando la situación operativa 1 del plan contra inundaciones. Esta fase implica la adopción de medidas para proteger a la población y sus bienes, utilizando los recursos disponibles de la Junta, con apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil si fuera necesario.

El mensaje de alerta de Es-Alert ha sido enviado a los teléfonos móviles de los habitantes de las áreas afectadas, solicitando máxima precaución y recomendando evitar desplazamientos innecesarios. Además, se insta a no atravesar zonas inundables ni realizar actividades en cercanías de cauces fluviales.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha difundido este aviso a través de sus redes sociales y ha instado a los ciudadanos a extremar las precauciones. Hasta el momento, Emergencias 112 ha atendido más de 60 incidencias relacionadas con las lluvias y los fuertes vientos en toda la comunidad andaluza, especialmente en la provincia malagueña. Afortunadamente, no se han registrado víctimas ni daños materiales graves.

Los municipios más afectados

Los municipios más afectados incluyen Marbella, Alhaurín de la Torre, Antequera, Estepona y Mijas, donde se han producido incidentes como caídas de árboles, postes y señales de tráfico, así como inundaciones en garajes y viviendas. También se han atendido algunos accidentes de tráfico sin heridos.

Las autoridades piden a la población que se mantenga informada y que siga las recomendaciones para evitar cualquier tipo de accidente o emergencia durante esta situación de riesgo.

Pasadas las 10:20 horas de la noche, la cuenta @storm_Malaga publicaba en la red social X, que la lluvia torrencial y la acumulación de granizo estaban provocando incidencias en Alhaurín El Grande.

Desde la Aemet piden precaución, ya que puede haber inundaciones y crecidas repentinas como las del vídeo, y recomiendan evitar cauces y zonas inundables.

Carreteras cortadas por nieve y hielo

A última hora de este sábado, un total de 12 carreteras secundarias permanecen afectadas por la nieve, siendo intransitables. En concreto a las 21:00 horas de este sábado están cerradas la AL-5402 en Bayárcal (Almería); la A-397 en Parauta (Málaga); la A-4025 y la A-395 en Sierra Nevada (Granada), la CO-4 en Covadonga (Asturias); en Salamanca hay dos carreteras cerradas: la DSA-191 en Candelario y la SA-203 en Peña de Francia; en Barcelona sigue cerrada la BV-4031 en Castellar de n' Hug; en Girona la GI-400 Alp y en Navarra están cerradas tres carreteras: NA-137 Izaba, la NA-2011 en Pikatua y la NA.2012 en Irati.

