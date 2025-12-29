César Gonzalo anuncia el fin del último temporal del año: las campanadas llegarán con tiempo tranquilo y frío

El último fin de semana del año nos ha dejado un reguero de daños por las lluvias torrenciales. Ha llegado de la mano de grandes tormentas estáticas, que no son nada habituales a estas alturas del año. Es más, estos fenómenos son propios de principios de otoño, y en cambio son casi extraordinarios en diciembre.

Amaina el temporal

El lunes aún comenzaba con fuertes tormentas descargando en el Mediterráneo. La buena noticia es que, en lo que llevamos de día, el grueso de las lluvias ha caído en el mar. Aún así se mantienen activos los avisos por fuertes chubascos en el este, con avisos de nivel amarillo activos en la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y Baleares. En estas regiones se pueden producir chubascos de más de 20 litros/m2 acumulados en tan solo una hora. También en el litoral catalán podrán descargar con fuerza. Los avisos y las lluvias irán desapareciendo según avance la tarde. Además, podrán volver a darse nevadas en el interior de Cataluña a partir de los 1.600 metros, incluso en zonas de montaña de la Región de Murcia podrían caer algunos copos.

Nubes bajas

Salvo en Galicia, en el resto del país predominarán los cielos nubosos. Con nieblas que durante la mañana podrán ser densas y persistentes en Castilla y León. En el resto del interior tenderán a ir levantando con el paso de las horas para dejar grandes claros. En Canarias los cielos nubosos se mantendrán en las islas de mayor relieve. Todo esto en un lunes que nos dejará temperaturas máximas sin grandes cambios, salvo en las zonas donde las nieblas sean más duraderas. Es el caso de la meseta norte donde las máximas no pasarán de los 8ºC.

Campanadas sin temporal

Mañana los cielos despejados regresan a las comunidades del Mediterráneo, salvo en Baleares con chubascos que mañana por la mañana aún serán probables. Tocará abrir los paraguas en las comunidades del cantábrico, con lluvias débiles. En el resto se mantendrá el panorama de nubes bajas y nieblas a primera hora del día. Así llegaremos al miércoles día de Nochevieja, predominará el tiempo estable en todo el país. Únicamente a la hora de tomarse las uvas, las lluvias podrían aparecer en Huelva. El 31 de diciembre nos dejará temperaturas más frías que las de hoy, con heladas a primera hora y máximas por debajo de los 10º en el interior. Estrenaremos el 2026 con lluvias que se extenderán por el oeste, y con sol en las costas del mediterráneo. Allí hoy se despiden del último temporal del año.

