Hallan el cuerpo sin vida de la niña de la familia española desaparecida en el naufragio de Indonesia

Los equipos de rescate de Indonesia han recuperado el cuerpo sin vida de la hija de Andrea Ortuño en las aguas próximas al punto donde el pasado viernes naufragó una embarcación turística. En ese mismo enclave se mantiene el operativo de búsqueda de cuatro ciudadanos españoles que continúan desaparecidos tras el siniestro, según han confirmado este lunes las autoridades locales.

El hallazgo se ha producido durante la cuarta jornada de rastreo, en una zona cercana a la isla de Padar, dentro del parque nacional de Komodo. "La familia dijo que es el cuerpo de Lia", ha confirmado un oficial de la Agencia de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas).

Hallazgo durante el rastreo marítimo

Según ha informado la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, Basarnas, el cuerpo fue localizado por un residente de la isla de Serai, que alertó a los servicios de emergencia tras observar restos humanos flotando a unas 0,5 millas náuticas del punto aproximado del hundimiento. Una embarcación de los equipos de rescate se desplazó hasta el lugar para recuperar el cadáver.

El responsable del operativo, Fathur Rahman, ha señalado en un comunicado que el cuerpo fue trasladado en ambulancia al Hospital Regional de Komodo, situado en la ciudad de Labuan Bajo, desde donde se coordinan las labores de búsqueda.

Refuerzo del dispositivo de búsqueda

El operativo de rastreo se ha reforzado este lunes con la incorporación del buque KN Puntadewa, perteneciente a Basarnas, con una tripulación de 27 personas, entre ellas tres buceadores especializados. Este refuerzo se suma a los cerca de 70 efectivos que ya trabajaban en la zona, incluidos miembros de la policía marítima y equipos de buceo profesional.

Las tareas se concentran tanto en superficie como en el fondo marino, con el apoyo de lanchas rápidas y material técnico para la inspección subacuática. Las condiciones meteorológicas han condicionado el avance de los trabajos desde el inicio del operativo.

El naufragio del KM Putri Sakinah

La embarcación turística, identificada como KM Putri Sakinah, se hundió el viernes alrededor de las 20.30 hora local en aguas próximas a la isla de Padar, dentro del Parque Nacional de Komodo. Tras el aviso del siniestro, las autoridades activaron un dispositivo de emergencia para localizar a los ocupantes.

Entre las personas que continúan desaparecidas figuran cuatro ciudadanos españoles: Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF, un hijo suyo y un hijo de su pareja, Andrea Ortuño. Ortuño fue rescatada con vida junto a otra de sus hijas, según han aclarado fuentes cercanas a la familia tras una confusión inicial sobre las identidades.

Las autoridades indonesias mantienen abierta la investigación sobre las circunstancias del hundimiento mientras prosiguen las labores de búsqueda en la zona.

