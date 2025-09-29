Caos en Zaragoza por las precipitaciones de las últimas horas: "Es un charco, bueno no, es un lago"

Los restos del huracán Gabriel, convertido ya en borrasca, se han dejado sentir en Zaragoza. Las precipitaciones que han caído en forma de lluvia y granizo han sembrado el caos. Las principales incidencias se han registrado en Cadrete, Cuarte de Huerva, María de Huerva, La Puebla de Alfindén y La Muela. También ha habido incidentes en Grisén, Pinseque y Albalate del Arzobispo. Las calles de estos municipios se han transformado en ríos por las fuertes precipitaciones.

El Centro de Emergencias 112 Aragón ha gestionado un total de 126 incidentes relacionados con las lluvias y ha recibido más de 1.600 llamadas en todo el día del domingo 28 de septiembre. Las actuaciones de los servicios de emergencia han estado relacionadas con la inundación de garajes, calles anegadas y carreteras con balsas de agua. El servicio de tranvía se ha visto interrumpido en la zona de Parque Goya y se han tenido que activar buses alternativos.

Garajes anegados

El agua ha entrado en los garajes y en algunas viviendas. Una vecina de Cadrete ha conseguido salir de su casa andando, imposible hacerlo con el coche. "Si pudiese salir con el coche meto a los perros y me voy, porque es que está empezando a llover otra vez. Está todo inundado, es que es todo, es un charco, bueno un charco, esto es un lago". Varios conductores fueron sorprendidos por la fuerza del agua en la carretera y los bomberos han tenido que rescatarles de los vehículos.

El agua también ha afectado a residencias y hospitales. Los bajos del Hospital Royo Villanova se han inundado, el agua a afectado a los ascensores que ha obligado a suspender su uso hasta que sean revisados. Según Sanidad del Gobierno de Aragón, la asistencia sanitaria no se ha visto interrumpida y ningún paciente ingresado se ha visto afectado. El hospital ha habilitado un nuevo circuito de ascensores para asegurar la movilidad de pacientes y profesionales. Otro de los afectados es el Hospital Miguel Servet.

Las clases comienzan con normalidad

Durante toda la noche las autoridades han comprobado el estado de los colegios de Cadrete, Cuarte de Huerva y María de Huerva tras las lluvias.

La consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, ha visitado los colegios de Cadrete (Castillo Qadrit) y Cuarte de Huerva (Foro Romano, Internacional Ánfora, Ramón y Cajal, Pilar Bayona y el IES Martina Bescós), acompañada por el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada. Y la directora general de Política Educativa, Ordenación Académica y Educación Permanente, Ana Moracho, ha visitado la localidad de María de Huerva (colegios Val de Atalaya y San Roque).

Tras las comprobaciones, han concluido que el estado general de los colegios es bueno y que no han sufrido desperfectos por las tormentas. Algunos de ellos presentan pequeñas filtraciones de agua por alguna ventana y pequeñas goteras, que no impiden que se preste el servicio educativo en ellos. Por ello, las clases se impartirán con normalidad en los centros de estas tres localidades.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com