El balance del año de Feijóo y la precampaña de Alegría en Aragón marcarán la agenda política de esta semana

La agenda política de esta semana comenzará con el balance del curso político del líder popular.

Imagen de Alberto N&uacute;&ntilde;ez Feij&oacute;o

Imagen de Alberto Núñez Feijóo EFE

Alba Gutiérrez
Publicado:

Tras el parón navideño, Alberto Núñez Feijóo comparecerá el 29 de diciembre ante los medios de comunicación para hacer balance del curso político de este año. El líder del PP considera que la legislatura está "acabada" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería convocar elecciones para que los españoles se pronuncien en las urnas. Este mensaje, que ha repetido en sus últimas intervenciones públicas, lo volverá a destacar el lunes en su comparecencia ante los periodistas.

Tal y como han detallado fuentes de su partido, este 2025 "va de la A de Ábalos a la Z de Zapatero" y es el año en el que "ha caído el fiscal general del Estado y en el que debería haber caído el presidente del Gobierno".

Además, desde el PP destacan que se han producido "registros y redadas" en varias dependencias del Gobierno de España. Por eso, Feijóo ha anunciado que si llega a la Moncloa, llevará a cabo una "auditoría" y ha prometido transparencia para que salga a la luz "todo el saqueo de estos años de sanchismo".

En enero, Feijóo declara como testigo por la DANA y la exmujer de Koldo como investigada en el 'caso Koldo'

A la vuelta de Navidad, Feijóo tendrá que declarar en calidad de testigo el próximo 9 de enero por la gestión de la DANA. El líder popular ha solicitado que esa comparecencia se produzca por medios telemáticos y Feijóo ha detallado que no ha borrado mensajes con Mazón, por lo que dice haber mandado a la jueza lo que le notificó en el auto que recibió el 22 de diciembre.

Por otro lado, la exmujer de Koldo tendrá que declarar como investigada en el caso Koldo el 20 de enero. El juez Ismael Moreno llama a Patricia Uriz para interrogarla sobre las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia y no por los pagos en metálico del PSOE.

Pilar Alegría comienza la precampaña en Aragón

Este balance de Feijóo se produce una semana después de las elecciones extremeñas, celebradas el 21 de diciembre. Precisamente, muy cerca de esas elecciones, se van a situar las aragonesas. Los comicios autonómicos en dicha comunidad se celebrarán el próximo 8 de febrero y Pilar Alegría es la candidata socialista que se enfrentará a Azcón en Aragón, tras dejar el Gobierno de Sánchez después de cuatro años.

La que fue ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ya ha comenzado a hacer campaña. Tal y como ha detallado durante su visita a un secadero de jamones en el municipio turolense de Calamocha, en los comicios está en juego la comunidad que se quiere construir en el marco de dos modelos. Para Alegría, uno es el modelo de las dos derechas, con recortes, privatización, especulación y confrontación, y otro, bien distinto, es el de los derechos.

También ha incidido en la importancia estratégica del sector de la agroalimentación para la región, pero ha vinculado su desarrollo a la creación de más vivienda en el medio rural. A su juicio, la agroalimentación ha propiciado en los últimos años un crecimiento progresivo en el sector.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de habilitar viviendas que permitan a los trabajadores y a los futuros habitantes de las poblaciones del medio rural quedarse a vivir en estas zonas para poder desarrollar sus proyectos de vida.

