Temporal en el sur de España, en directo: localizan el cuerpo sin vida del motorista arrastrado por la corriente en Granada

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 29 de diciembre, una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península y Baleares en una jornada en la que cinco comunidades autónomas estarán en riesgo.

En concreto, en la Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Murcia continúa la alerta por lluvias. Asimismo, las alertas se activarán en Almería, Murcia, Alicante, Castellón, Valencia, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca.

Precisamente, en regiones mediterráneas aún perdurará la inestabilidad con cielos nubosos y fuertes precipitaciones, ocasionalmente con granizo y tormenta.

Por otro lado, Salamanca, Valladolid y Zamora estarán en riesgo por nieblas, que reducirán la visibilidad a los 100 metro y pueden ser engelantes.

También habrá nieblas matinales en interiores de Galicia y del tercio este peninsular, alto Ebro y ambas mesetas. Estas nieblas serán más densas y persistentes en el centro y oeste.

En cuanto a las temperaturas, se prevén ascensos en las máximas en el tercio sur peninsular y entornos de montaña del resto, con probables descensos en las zonas de nieblas anteriormente citadas de la mitad norte peninsular.

Localizan el cuerpo sin vida del motorista desaparecido en Granada

Un grupo de vecinos ha localizado, durante la madrugada de este lunes, el cuerpo sin vida del motorista desaparecido el domingo tras cruzar el arroyo de la Cañada de Íllora, en Granada.

Tal y como han detallado fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del suceso, activó durante el domingo un operativo especial de búsqueda.

La desaparición del joven se produjo entre las 10:30 y las 11:00 horas en la carretera GR-3409, entre Puerto Lope y Obéilar, cuando la víctima, vecino de Zujaira, intentaba cruzar el arroyo junto a un amigo. La fuerza de la corriente lo arrastró y su acompañante, que logró ponerse a salvo, alertó a los servicios de emergencias.

Tras encontrar el cuerpo, el Ayuntamiento de Pinos Puente, en Granada, ha decretado tres días de luto en señal de duelo por la muerte del joven. El alcalde de Pinos Puente, Iván Fernández, ha detallado que el ayuntamiento va a suspender las actividades previstas para estos días festivos y ha decretado tres jornadas de luto oficial en la que las banderas ondearán a media asta.

