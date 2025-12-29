Temporal
Temporal en el sur de España, en directo: localizan el cuerpo sin vida del motorista arrastrado por la corriente en Granada
En los últimos días, se han registrado inundaciones, desbordamientos de ríos y grandes acumulaciones de agua.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes, 29 de diciembre, una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península y Baleares en una jornada en la que cinco comunidades autónomas estarán en riesgo.
En concreto, en la Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucía y Murcia continúa la alerta por lluvias. Asimismo, las alertas se activarán en Almería, Murcia, Alicante, Castellón, Valencia, Ibiza y Formentera, Mallorca y Menorca.
Precisamente, en regiones mediterráneas aún perdurará la inestabilidad con cielos nubosos y fuertes precipitaciones, ocasionalmente con granizo y tormenta.
Por otro lado, Salamanca, Valladolid y Zamora estarán en riesgo por nieblas, que reducirán la visibilidad a los 100 metro y pueden ser engelantes.
También habrá nieblas matinales en interiores de Galicia y del tercio este peninsular, alto Ebro y ambas mesetas. Estas nieblas serán más densas y persistentes en el centro y oeste.
En cuanto a las temperaturas, se prevén ascensos en las máximas en el tercio sur peninsular y entornos de montaña del resto, con probables descensos en las zonas de nieblas anteriormente citadas de la mitad norte peninsular.
Localizan el cuerpo sin vida del motorista desaparecido en Granada
Un grupo de vecinos ha localizado, durante la madrugada de este lunes, el cuerpo sin vida del motorista desaparecido el domingo tras cruzar el arroyo de la Cañada de Íllora, en Granada.
Tal y como han detallado fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del suceso, activó durante el domingo un operativo especial de búsqueda.
La desaparición del joven se produjo entre las 10:30 y las 11:00 horas en la carretera GR-3409, entre Puerto Lope y Obéilar, cuando la víctima, vecino de Zujaira, intentaba cruzar el arroyo junto a un amigo. La fuerza de la corriente lo arrastró y su acompañante, que logró ponerse a salvo, alertó a los servicios de emergencias.
Tras encontrar el cuerpo, el Ayuntamiento de Pinos Puente, en Granada, ha decretado tres días de luto en señal de duelo por la muerte del joven. El alcalde de Pinos Puente, Iván Fernández, ha detallado que el ayuntamiento va a suspender las actividades previstas para estos días festivos y ha decretado tres jornadas de luto oficial en la que las banderas ondearán a media asta.
Temporal en el sur de España, en directo: La DGT pide precaución al volante
Ante la inestabilidad meteorológica, la Dirección General de Tráfico (DGT) pide precaución al volante ya que continúan las precipitaciones en la Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Murcia y Almería. Además, en zonas del interior peninsular como son Valladolid y Salamanca hay bancos de niebla.
Desde la DGT, recomiendan moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Temporal en el sur de España, en directo: Baja el nivel del caudal de los ríos en Cataluña, aunque sigue siendo superior al habitual
El caudal de los ríos en Cataluña continúa bajando en las últimas horas tras la crecida como consecuencia del temporal de lluvia y nieve que ha afectado a casi todo el territorio desde Nochebuena, aunque el nivel sigue siendo alto, por lo que los servicios de emergencias piden mantener la prudencia.
Protección Civil ha desactivado la prealerta del plan de prevención de inundaciones INUNCAT, por la normalización de la situación hidrológica, pese a que algunos caudales siguen siendo altos. Por ello, se desaconseja acercarse a rieras y ríos.
Temporal en el sur de España, en directo: Tres días de luto en Pinos Puente por la muerte del motorista que fue arrastrado por la corriente
El Ayuntamiento de Pinos Puente, en Granada, ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo por la muerte de un joven de 22 años, vecino del núcleo de Zujaira, que este domingo fue arrastrado por la corriente cuando trataba de cruza en moto el arroyo de la Cañada, en Íllora.
El alcalde de Pinos Puente, Iván Fernández, ha detallado que el ayuntamiento va a suspender las actividades previstas para estos días festivos y ha decretado tres jornadas de luto oficial en la que las banderas ondearán a media asta.
Asimismo, Fernández ha destacado que el joven era muy conocido en el municipio y que su desaparición ha dejado a los vecinos "consternados". Tal y como ha asegurado el alcalde, "era muy conocido, muy risueño y los vecinos están destrozados porque era muy joven".
Temporal en el sur de España, en directo: 12 carreteras cortadas por la nieve y el hielo
El temporal de hielo y nieve afectaba a las 1:30 horas de este lunes a 14 carreteras secundarias españolas, con 12 cortadas en Andalucía, Asturias, Castilla y León y Navarra, según la DGT.
Las vías que se encontraban cerradas al tráfico se localizaban en Almería, en Las Menas (A-1178) y Velefique (AL-3102). En Granada, en Laroles (A-337), en Sierra Nevada (A-4025 y A-395), en Asturias, en Saliencia (SD-2), en Salamanca, en Candelario (DSA-191) y en dos trazados en Navarra, en Pikatua (NA-2011) e Irati (NA-2012)
Temporal en el sur de España, en directo: Más de 230 litros en menos de 12 horas en Valencia
El temporal en Valencia deja más de 230 litros de agua en 12 horas, mientras los Bomberos continúan actuando en varios municipios de la provincia por inundación en las plantas bajas. Concretamente, los Bomberos están actuando en Paterna, Pobla Llarga, Alcàsser, Benigànim, Carcaixent y l'Alcúdia.
Asimismo, en Torrent hay algunos vehículos atrapados por las intensas lluvias.
Temporal en el sur de España, en directo: 2057 rayos impactaron en la Comunidad Valenciana durante la noche de ayer
La Aemet ha comunicado, a través de su cuenta de X, que durante el domingo se registraron 2057 descargas procedentes de rayos en la Comunidad Valenciana.
En Valencia, impactaron un total de 1786 rayos. En la provincia de Alicante cayeron un total de 257 rayos. Por último, en Castellón impactaron 14 rayos.
Temporal en el sur de España, en directo: Activada la alerta amarilla en todas las islas de las Baleares
El Servicio de Emergencias 112 ha detallado este lunes de la activación de la alerta amarilla por lluvias y tormentas en todas las islas de Baleares.
Así lo ha indicado en su cuenta de la red social X, donde ha explicado que esta alerta se corresponde con el Índice de Gravedad 0, que se activa cuando la información meteorológica prevé la inminencia de un fenómeno meteorológico adverso con peligro para personas y bienes.
Temporal en el sur de España, en directo: Reanudan la búsqueda del segundo desaparecido en Alhaurín el Grande, en Málaga
El dispositivo de búsqueda ha reanudado en la mañana de hoy las labores para tratar de localizar al segundo desaparecido por el temporal en Alhaurín el Grande, en Málaga. Se trata de un hombre que viajaba en una furgoneta que fue arrastrada por el río Fahala junto a otro varón cuyo cuerpo sin vida ya fue hallado este domingo.
En total, unas 150 personas van a participar en estas tareas, entre Guardia Civil, Bomberos, Policía Local, Protección Civil y voluntarios.
Temporal en el sur de España, en directo: Localizan el cuerpo sin vida del motorista desaparecido en Granada
Varios vecinos han localizado en la madrugada de este lunes el cuerpo sin vida del motorista desaparecido tras cruzar el arroyo de la Cañada de Íllora, en Granada.
Tal y como han detallado fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del suceso y activó durante el domingo un operativo especial de búsqueda, el cadáver del joven ha aparecido a unos tres kilómetros del punto en el que desapareció. Agentes del Grupo Especial de Rescate e Intervención en Montaña de la Guardia Civil se han trasladado hasta el lugar en el que ha aparecido el cadáver para rescatar el cuerpo.
