Carreteras cortadas, retrasos en trenes y vuelos cancelados por las inundaciones en Valencia, Cataluña y Aragón

Varias carreteras están cortadas al tráfico como consecuencia de las inundaciones que azotan al este de la península, tres en la Comunidad Valenciana, otras tres en Cataluña y dos más en Aragón. La Aemet mantiene avisos rojos por lluvias torrenciales en Tarragona y Castellón.

En la provincia de Valencia sufren cortes totales al tráfico por el agua la CV-472; la CV-395 en ambos sentidos, la carretera CV-429. En Cataluña la C-12 entre Amposta y Tortosa, la TV-3314 entre Godall y Ulldecona y la TV-3311 entre Santa Bàrbara y la Sénia (Tarragona) se han cortado durante la madrugada porque están inundadas, según ha informado Protección Civil de Cataluña en un mensaje en 'X'. En Aragón está cerradas al tráfico por inundaciones la carretera A-2306 y la TE-V-1703, a la altura de Vinaceite (Teruel).

Carreteras cortadas

Consulta las carreteras cortadas, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT):

Cataluña

Amposta (Tarragona): TV-3408 - Circulación interrumpida a la altura de Amposta (Tarragona ) desde el km 3 al km 3.5 en ambos sentidos.

- Circulación interrumpida a la altura de Amposta (Tarragona ) desde el km 3 al km 3.5 en ambos sentidos. Amposta (Tarragona): N-340 - Circulación interrumpida a la altura de Amposta (Tarragona) desde el km 1079 al km 1080 en ambos sentidos.

- Circulación interrumpida a la altura de Amposta (Tarragona) desde el km 1079 al km 1080 en ambos sentidos. Godall (Tarragona): TV-3314 - Circulación interrumpida a la altura de Godall (Tarragona) desde el km 2 al km 3 en ambos sentidos.

- Circulación interrumpida a la altura de Godall (Tarragona) desde el km 2 al km 3 en ambos sentidos. Santa Bárbara (Tarragona): TP-3311 - Circulación interrumpida en Santa Bárbara (Tarragona) al km 21 en Els Plans (Tarragona) en ambos sentidos.

Aragón

Azuara (Zaragoza): A-2306 - Circulación interrumpida en la carretera A-2306 a la altura de Azuara (Zaragoza) desde el km 35.72 al km 33 en ambos sentidos. Advertencia: Corte total.

Circulación interrumpida en la carretera A-2306 a la altura de Azuara (Zaragoza) desde el km 35.72 al km 33 en ambos sentidos. Advertencia: Corte total. Vinaceite (Teruel): TE-V-1703 - Circulación interrumpida a la altura de Vinaceite (Teruel) desde el km 3.6 al km 3.8 sentido creciente de la kilometración. Advertencia: Corte total.

Recomendaciones de la DGT

Desde Tráfico recomiendan a los conductores están informados del estado de las carreteras a través de fuentes oficiales. Si una fuerte tromba de agua le pilla en el interior del vehículo y y el agua impide la visibilidad, detente con precaución fuera de la calzada, hasta que las condiciones cesen y permitan reanudar el viaje.

Enciende las luces de cruce para ser vistos mejor

Comprueba el correcto funcionamiento de los limpiaparabrisas y la luneta térmica.

No frenes bruscamente para evitar el deslizamiento (aquaplaning).

Incidencias en trenes y vuelos

Los trenes también sufren las consecuencias del fuerte temporal que mantiene en aviso rojo a algunas zonas de Valencia y Tarragona. Los Cercanías de Renfe circulan con retraso en Valencia. Los retrasos se han producido por acumulación de agua en las vías, aunque no ha sido necesario cortar la circulación.

La lluvia también han provocado retrasos en dos trenes AVE y de larga distancia con origen Castellón y destino Madrid y con origen Valencia y destino Barcelona, según informa Renfe. Desde Adif explican que las condiciones meteorológicas de la zona están provocando retrasos superiores a 40 minutos en los trenes de la línea C6 de Valencia. Hay retrasos en la C1 por las condiciones meteorológicas en Xeraco. También hay incidencias en los Rodalíes.

Desde Aena informan que se han cancelado cuatro vuelos en el Aeropuerto de Valencia y se están produciendo retrasos debido a las malas condiciones meteorológicas. La previsión meteorológica es muy adversa en el Mediterráneo por lo que los vuelos podrían sufrir cambios en el tráfico aéreo para garantizar la seguridad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com