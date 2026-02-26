Roberto Brasero explica el giro del tiempo en España: "Adiós al invierno, el domingo ya será primavera"

Este viernes bajarán las temperaturas en el noroeste peninsular y mañana en el resto de la península salvo en la mitad sur donde seguirán parecidas e incluso con algo de calima en el cielo. Mañana la calima regresa a Canarias donde todavía podrán caer algunos chubascos, pero sobre todo tendremos fuertes vientos y oleaje en las costas, atención a los avisos de nivel naranja para este viernes en el archipiélago. Esa pequeña DANA podría dejar todavía algunos chaparrones fuertes de madrugada en Lanzarote y Fuerteventura.

Además de esta borrasca cerca de Canarias, mañana tendremos un frente que irá recorriendo la mitad norte peninsular, con lluvias en Galicia, comunidades del Cantábrico y Castilla y León, débiles en general aunque pueden dejar tormentas en zonas de montaña. El sol seguirán en el sur y este de España con nieblas en zonas del mediterráneo sobre todo en baleares y fuerte viento de levante en el estrecho a primeras horas

El sábado, menos caluroso

El sábado seguirá el viento fuerte y la calima en Canarias pero la borrasca se irá desplazando más al este, por el norte de África, y desde esa ubicación lo que puede hacer es conducir el polvo en suspensión hasta el sur y zonas del este peninsular: calima en la península.

Además el frente que mañana entra por el noreste irá avanzando hacia el este y el sábado pueden darse lluvias en estas zonas: Cantábrico Oriental, Cataluña, Aragón y el interior de la Comunidad Valenciana. No deberían ser precipitaciones fuertes pero esas del interior este coincidirán con algo de calima en las nubes y pueden dar lugar a lluvia de barro.

El domingo ya será primavera

El domingo podría presentarse con nubes en el sur y este de la península así como en Baleares, con algunas lluvias débiles en el entorno de la Nao y zonas del este andaluz. Poca cosa. En la mitad norte se esperan cielos despejados con nieblas matinales en Pirineos y el Alto Ebro y en Canarias, seguirá la calima en el este del archipiélago y algunas lluvias en el norte de las islas.

También en Andalucía podemos tener calima el domingo aunque no debería ser muy densa. Las temperaturas bajarán en el sur de España y subirán por el norte aunque no serán tan altas como las que hemos tenido estos días. Serán más propias del mes de marzo. Y en este su primer día comienza una nueva estación.

En climatología las estaciones deben seguir los trimestres exactos y no coinciden con el inicio astronómico que es el que todos conocemos y que va variando de un año a otro. Este año el inicio astronómico de la primavera será el próximo 20 de marzo, pero el inicio climatológico es este domingo 1 de marzo. Ese día se pondrá fin al invierno climatológico del que se dijo que iba a ser cálido y que es muy probable que acabe siéndolo, entendiendo por cálido el concepto de una temperatura media por encima de la media del invierno.

En este invierno hemos tenido días fríos y nevadas, pero en el conjunto de los tres meses la temperatura media del trimestre estará por encima del promedio histórico, ya lo confirmará el balance oficial cuando se haga. Lo que no supieron ver esas previsiones estacionales es el carácter tan húmedo del periodo con esas históricas lluvias del tren de borrasca que han llenado nuestros embalses como nunca los hemos tenido en invierno.

