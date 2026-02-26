Temporal en Canarias y tiempo de primavera en el resto: toda la previsión de César Gonzalo

Los amantes del calor tendrán que aprovechar la tarde de este jueves y aún la de mañana viernes. Después, durante el fin de semana las temperaturas volverán a bajar. Y lo harán de forma acusada, para devolvernos a la normalidad térmica, con máximas que serán las propias de los últimos días de febrero, no de mediados de primavera como ha sucedido hasta ahora.

Dana en Canarias

Mientras la estabilidad predomina en la Península, Baleares, Ceuta y Melilla, una DANA ha llegado a las islas Canarias. Es donde esperamos el tiempo más complicado. Obligando a activar los avisos de nivel amarillo por fuertes chubascos en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y en el norte de Tenerife. Se prevén que puedan superar los 15 litros/m2 en una hora. También el viento y el oleaje serán fuertes, con avisos que se extienden a todas las islas. Si faltaba algo, la calima, a partir de la tarde irá regresando y con abundancia.

Estabilidad en el resto

El tiempo más primaveral nos sigue acompañando en el resto del país. Con predominio de cielos despejados, pero con algunos matices. Porque hoy, de nuevo, entran en juego las nieblas. Podrán ser persistentes en el interior de Lugo, costas de Cataluña, Baleares y Castellón. Además, el viento de Levante podrá dejar cielos grises en la costa mediterránea gaditana y en Ceuta. El sol hoy ha vuelto a Galicia, se mantendrán durante prácticamente todo el jueves. Sólo a última hora, los cielos nubosos irán regresando desde el Atlántico. Todo esto con temperaturas que volverán a rebasar los 20ºC en el sur, norte del País Vasco y Ourense. Quedarán por debajo en A Coruña, Oviedo y Barcelona con 16º; También en Logroño, Pamplona, Santa Cruz de Tenerife y Palmas de Gran Canaria con 19º.

Nuevo frente

Mañana viernes las lluvias irán remitiendo en Canarias, aunque el viento aun soplará con más fuerza. En la península tendremos el paso de un nuevo sistema frontal, dejando algunas lluvias débiles en el noroeste de la península, incluso alguna tormenta en el sur de Segovia y Ávila. En el resto seguiremos sin grandes cambios en nuestros cielos. Sí que comenzarán a bajar las temperaturas, el viernes lo harán en el oeste. Será durante el sábado y el domingo, cuando el descenso se deje sentir en el centro y toda la mitad norte.

