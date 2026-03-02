Mercedes Martín: "Esta semana se esperan lluvias intensas, barro y temporal en media España"

La primavera climatológica comenzó el 1 de marzo con una atmósfera muy dinámica, condicionada por varios descuelgues de aire frío en altura y la formación de una borrasca fría, denominada Regina.

Esta configuración, junto a un potente anticiclón situado sobre Europa, abrirá un pasillo de vientos de levante y sureste cargados de humedad y polvo en suspensión procedente del norte de África. El resultado será un episodio de tiempo adverso, con chubascos intensos, tormentas con granizo, temporal marítimo y probables lluvias de barro en amplias zonas del país.

Martes: tormentas en áreas del Estrecho

El martes, las tormentas más intensas se esperan en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Durante la tarde podrán generarse en zonas del interior y del centro peninsular, mientras la calima comenzará a notarse en áreas del Mediterráneo.

En Galicia y el Cantábrico predominará un ambiente más estable, con menos nubosidad y más horas de sol. El viento sur será protagonista en el norte y el noroeste. En Canarias, continuará el temporal marítimo.

Las temperaturas máximas subirán en el norte, con valores que podrán superar los 20°C en Galicia y el Cantábrico. Se esperan, por ejemplo, 21°C en Bilbao, 22°C en Ourense, y máximas también elevadas en Badajoz, Huelva, Granada, Murcia y Almería. En ciudades como Valladolid, Zamora, Madrid, Cáceres o Valencia, las máximas rondarán los 17 °C.

Miércoles: las tormentas avanzan hacia el interior

Durante la noche del martes y a lo largo del miércoles, los chubascos y tormentas afectarán inicialmente al entorno del Estrecho y se irán extendiendo por Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, con posibilidad de granizo en puntos del litoral andaluz y en Ceuta. Las precipitaciones podrán ser localmente intensas y provocar inundaciones puntuales en zonas bajas. Ese día comenzarán a descender las temperaturas máximas en Andalucía.

Más de 150 l/m² en Tarragona y el interior de Castellón

A partir del jueves, la inestabilidad se trasladará hacia el Mediterráneo. Se esperan lluvias más generalizadas en la fachada oriental peninsular, con especial persistencia en la Comunidad Valenciana y Cataluña.

En la provincia de Tarragona y en el interior de Castellón, el episodio podría acumular más de 150 l/m² entre el jueves y el domingo, sobre todo en zonas donde el flujo de levante incida de forma directa. Los máximos de precipitación podrían situarse al norte del cabo de la Nao, desde el sur de Valencia hasta el Ampurdán.

Podrán verse afectadas también otras áreas del este de la Meseta Sur, la vertiente oriental del sistema Ibérico, el Pirineo e incluso Galicia con la llegada de nuevos frentes. Entre el jueves y el sábado podrían registrarse los momentos más activos del episodio, ya más vinculados a la posible DANA que a la propia Regina.

Barro, viento y temporal marítimo

Más allá de la lluvia, el episodio vendrá acompañado de viento persistente de componente este, más intenso en la mitad este. Esto dará lugar a un temporal marítimo destacado en el Mediterráneo y el mar de Alborán, especialmente entre el martes y el miércoles.

La misma circulación favorecerá el transporte de polvo sahariano, por lo que es probable la aparición de lluvias de barro en distintas regiones.

Mientras tanto, el Cantábrico mantendrá hasta el miércoles un ambiente más estable y templado, antes de que la nueva situación atmosférica termine extendiendo la inestabilidad.

Canarias, bajo la influencia de Regina

Canarias también se verá afectada desde la tarde del lunes y al menos hasta el miércoles, con avisos por nevadas, viento y mala mar. Se esperan vientos del norte con rachas muy fuertes, especialmente en las islas de mayor relieve y en zonas expuestas, junto con precipitaciones intensas y persistentes en las vertientes norte.

