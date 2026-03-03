Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Inestabilidad

Los chaparrones ganan fuerza a partir de mañana, mientras la calima seguirá en los cielos

Martes con abundante polvo en suspensión en el ambiente. Se va a encontrar con los chubascos, que podrán ser fuertes en el centro y sur de Andalucía. También, fuerte viento y oleaje en el sureste, en Canarias además se suman las lluvias. Atención en Tenerife, la nieve puede regresar al Teide.

César Gonzalo

César Gonzalo cuenta en detalle la intensa inestabilidad de la borrasca Regina. | Antena 3 Noticias

César Gonzalo
Publicado:

La borrasca Regina va a dejarnos un episodio de lluvias abundantes, será a partir del miércoles cuando se extiendan a casi todo el país. Serán muy abundantes en el norte en el norte de la Comunidad Valenciana y en las costas de Cataluña. Son precitaciones que no viene solas. Porque el polvo del desierto del Sahara ya enturbia nuestros cielos. Esta mezcla de elementos va a dar lugar a la conocida como lluvia de barro. Ayer tuvimos las primeras y hoy se van a repetir.

Lluvias de Barro

Este martes comenzaba con chubascos en el noreste, descargando en Teruel y dirigiéndose a los pirineos. Además, ya hoy se esperan lluvias débiles en puntos de la Comunidad Valenciana. A partir del mediodía las tormentas podrán descargar con fuerza en el centro y sur de Andalucía, con avisos por lluvia en la Comunidad de Madrid, Guadalajara, Cádiz y Ceuta. En estos lugares podrán superar los 15 litros/m2 en una hora. También podrán descargar con fuerza en las costas de Huelva al final del día. En el resto de la mitad sur, montañas de Soria, Segovia, Burgos y Logroño podrán darse, pero mucho más débiles. Predominarán los grandes claros en las Comunidades del cantábrico y norte de Galicia. En cambio, en Canarias volverán a vivir un Nada, porque lo supieras, que esta tarde necesito salir quince minutos antes en zonas altas de Tenerife donde se activa el aviso amarillo por nevadas en zonas altas.

Los vientos de 'Regina'

Podrán superar los 70 km/h y dejar fuerte temporal marítimo en Canarias, Ceuta, Melilla y el sureste peninsular. Activándose en estas regiones los avisos de AEMET. En el archipiélago canario las olas podrán superar los 3 metros de altura. Destacan los avisos de nivel naranja activos en Almería, riesgo importante, por oleaje de más de 3m y rachas que rebasarán los 90 km/h.

Episodio de lluvias

Todo depende del movimiento de esta borrasca de gran impacto, si no hay cambios en la previsión, el miércoles las lluvias serán abundantes en la mitad sur, llegarán al centro y podrán ser intensas en el sur de Andalucía. Durante el jueves y viernes serán los días más adversos. Con precipitaciones generalizadas, salvo en Canarias. Serán persistentes y muy abundantes en el este de la península, acompañadas de fuerte viento y oleaje de nuevo.

