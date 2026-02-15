Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Los alumnos de Grazalema retoman las clases presenciales y Moreno apunta a la vuelta parcial de sus vecinos

Por el momento, alrededor de 80 alumnos volverán este lunes a varios centros educativos.

Alba Gutiérrez
Publicado:

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha detallado que a partir de la tarde de este domingo se podrá determinar la fecha en la que algunos vecinos podrán regresar a sus hogares en Grazalema después de que el pasado 5 de febrero las autoridades ordenaran el desalojo preventivo total del municipio.

Así lo ha anunciado Moreno tras visitar Ronda para ver a las personas que siguen desalojadas de sus viviendas como consecuencia del tren de borrascas.

Según Moreno, la decisión de la vuelta de los vecinos de Grazalema siempre será determinada por los geólogos, que ha adelantado que a lo largo de esta tarde decidirán qué zonas son seguras.

Unos 80 alumnos de Grazalema retomarán las clases presenciales

Alrededor de 80 alumnos de Grazalema se incorporarán a partir de mañana a los centros educativos de Ronda, en Málaga, y Zahara de la Sierra, en Cádiz, para recuperar la enseñanza presencial.

Según ha informado la Junta de Andalucía, los estudiantes conservarán sus grupos habituales y serán atendidos por el mismo profesorado que tenían en sus centros de origen.

Los alumnos de infantil, primaria y secundaria alojados en Zahara de la Sierra asistirán a clase en el CEIP Juan María Marín. Por otro lado, en Ronda los estudiantes de infantil y primaria lo harán en el CEIP Miguel de Cervantes y los de secundaria en el IES Martín Rivero.

Asimismo, los alumnos alojados en localidades cercanas a ambos municipios que puedan desplazarse hasta ellos también podrán recibir atención presencial en estos centros.

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha indicado que las familias que prefieran escolarizar temporalmente a sus hijos en otros municipios podrán solicitar el cambio a través del CEIP Antonio Machado o del IES Sierra de Grazalema. Esta medida se mantendrá hasta que los centros de la localidad gaditana recuperen la actividad lectiva normal.

Para el alumnado disperso en otras localidades, se contemplan dos opciones. Una primera opción en la que se continuaría con enseñanza telemática con su profesorado habitual y una segunda, en la que los alumnos se incorporarían al centro educativo más cercano al lugar donde se encuentren alojados.

Por su parte, los estudiantes de bachillerato, que tienen su instituto en Ubrique, continuarán recibiendo clases a distancia mientras la Junta está estudiando alternativas para restablecer su presencialidad. Los centros educativos gestionarán la adquisición de material escolar y libros de texto para ponerlos a disposición de docentes y alumnos.

Asimismo, la consejera de Desarrollo Educativo y FP, María del Carmen Castillo, ha agradecido la colaboración de los equipos directivos y profesorado, así como de los ayuntamientos implicados, entre ellos el de Grazalema y el de Ronda, "para ofrecer a los alumnos la mejor atención posible mientras se produce el regreso a Grazalema".

