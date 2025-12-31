¿Se avecina otra Filomena? La borrasca Francis amenaza con cubrir España de nieve a partir de Año Nuevo

El año 2026 arrancará con un cambio de tiempo significativo en España. La borrasca Francis, nombrada este martes por el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera (IPMA), traerá lluvias, descenso generalizado de las temperaturas y la posibilidad de nieve en cotas bajas, lo que recuerda a episodios pasados como Filomena.

Francis es la sexta borrasca o dana de gran impacto designada esta temporada por el grupo suroeste europeo de servicios meteorológicos, del que forma parte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), junto a los organismos de Andorra, Bélgica, Francia, Luxemburgo y Portugal.

La Aemet ya ha advertido que la borrasca podría provocar lluvias localmente fuertes, nevadas a cotas bajas y heladas intensas, aunque con probabilidades moderadas de que las precipitaciones en forma de nieve se materialicen, lo que la distingue de Filomena, que dejó registros históricos de nieve en muchas ciudades.

Inicio de 2026 con lluvias en Canarias y el oeste peninsular

La borrasca comenzará a afectar al país este jueves, 1 de enero, por la mañana en La Palma, con lluvias que se extenderán al resto del archipiélago canario. A mediodía, los frentes alcanzarán la costa oeste peninsular y, por la noche, Galicia y Portugal. El viernes, las lluvias más intensas se concentrarán en el noroeste y en el Sistema Central (Ávila, Cáceres y Salamanca), mientras que el sábado se espera la entrada de aire frío continental en el norte peninsular, con posibilidad de nieve en cotas bajas.

Entre domingo y martes, Francis tenderá a debilitarse y situarse entre el Estrecho y el Mediterráneo occidental, favoreciendo la entrada de aire polar continental. La Aemet advierte de heladas fuertes y descenso de temperaturas, con nieve en el interior y la vertiente cantábrica, incluso en cotas bajas o muy bajas. Sin embargo, precisan que las probabilidades de nieve no superan el 50% en muchos lugares.

¿Es Francis la nueva Filomena?

Aunque Francis podría recordar a Filomena, que dejó acumulaciones históricas de nieve en enero de 2021, tienen bastantes diferencias. La Aemet destaca que la borrasca Francis presenta probabilidades moderadas de nevadas, con pocos casos que superen el 50%, lo que indica que no se esperan registros tan extremos como los de Filomena.

No obstante, la combinación de lluvias, nieve en cotas bajas y heladas fuertes podría generar complicaciones, especialmente en el interior peninsular.