Una nueva borrasca dejará lluvias, hasta de barro: todos detalles, en la previsión de César Gonzalo

Tenemos nueva borrasca de gran impacto, ha sido bautizada por los meteorólogos portugueses, y será la responsable del cambio de tiempo que nos va a acompañar esta semana. Se llama 'Regina', traerá de nuevo a las precipitaciones, que además se van a encontrar con la presencia de abundante calima en el este del país. Como consecuencia viviremos las conocidas lluvias barro, que al secarse dejan todo manchado. Además, deberán tener especial cuidado las personas con problemas respiratorios, la mejor recomendación es evitar las salidas al exterior.

Borrasca Regina

Lunes con avisos activos, no por lluvias, pero sí por viento y oleaje. Es el caso de Canarias y Almería, con nivel amarillo activo por olaje y por vientos que podrán superar los 70 km/h. También se esperan fuertes rachas en el norte de Navarra, y mala mar en las costas de Andalucía, de la Región de Murcia y de Alicante. 'Regina' viene con lluvias, que no serán tan persistentes como las de enero y febrero, pero sí nos van a acompañar durante la semana, en forma de tormentas y chubascos.

Chubascos primaverales

Hoy, según vaya avanzando el lunes, se esperan débiles en la Comunidad Valencia, sierras de Cuenca, Albacete, Guadalajara, Teruel, en el norte de la Comunidad de Madrid, sur de Castilla y León, Badajoz y en el oeste de Andalucía. Podrán ser fuertes y acompañados de tormentas en Huelva, Sevilla, Cádiz y Ceuta, especialmente al final del día. Los grandes claros predominarán en el resto, en un día de cielos despejados en el Cantábrico. No nos podemos olvidar de la calima, que a lo largo del día irá siendo cada vez más presente, especialmente en los cielos del sureste. No se espera en Canarias, allí lo que predominarán será la presencia de lluvias débiles. En cuanto a las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios salvo en el extremo norte, donde llegarán a los 21º como por ejemplo en Santander.

Siguientes días

La borrasca Regina nos seguirá acompañando durante toda la semana al quedarse girando en las proximidades del golfo de Cádiz. Desde ahí nos seguirá dejando más chaparrones y posibles lluvias de barro en el interior. Será de cara al miércoles cuando las lluvias más abundantes se den en la mitad sur. El jueves, según las previsiones el grueso de las lluvias caerá en la Comunidad Valenciana y sur de Cataluña. Además, recorrerán el resto de la mitad norte. Inestabilidad que se va a mantener según nos indican los modelos durante el resto de la semana.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.